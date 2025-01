LIVE – Fiorentina-Napoli, tra poco le scelte ufficiali di Conte e Palladino

LIVE Fiorentina – Napoli – Benvenuti alla diretta testuale del match tra viola e partenopei, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Amiche ed amici di Spazio Napoli, benvenuti alla LIVE della sfida tra la Fiorentina e il Napoli, compagini che si troveranno una di fronte all’altra allo stadio Artemio Franchi. In terra toscana avrà luogo la diciannovesima giornata di Serie A per gli uomini di Antonio Conte, che dovranno fare i conti con diverse assenze di non poco conto. Non saranno della sfida né Khvicha Kvaratskhelia e nemmeno Matteo Politano, così come pre annunciato nelle scorse ore dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

In ogni caso, l’obiettivo per gli azzurri resta quello di portare a casa una vittoria, con la speranza di aprire questo 2025 così come si è chiuso il 2024. Non sarà certamente facile contro la Fiorentina: la squadra di Raffaele Palladino ha dimostrato di essere una delle sorprese di questo campionato. Antenne dritte e tensione a mille, dunque, per una sfida che può dare un indirizzo importante anche per il prosieguo di stagione: un’esame che il Napoli non intende fallire in nessun modo.

Fiorentina – Napoli, il LIVE testuale del match

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00.

Fiorentina – Napoli: le formazioni ufficiali

A breve arriveranno le formazioni ufficiali da parte di Raffaele Palladino e Antonio Conte.