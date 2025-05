Doppia cessione Napoli, il destino è già segnato: chi lascerà l’azzurro

In casa Napoli tiene banco il mercato, malgrado mancano ancora diverse settimane all’inizio della sessione estiva: svelato un doppio addio ormai scontato.

Ormai si è entrati nel vivo: il Napoli si gioca il suo sogno di vincere lo Scudetto e tutto è tra le mani del club azzurro. Sono tre i punti di distacco tra i partenopei e l’Inter, reduce a sua volta dalla grande impresa contro il Barça, che è valso l’accesso alla finale della UEFA Champions League. La speranza da parte di Antonio Conte e dei suoi uomini è che ciò possa in qualche modo distrarre i nerazzurri, anche se in ogni caso c’è la volontà di fare il proprio percorso, senza troppi calcoli.

Intanto, però, in casa azzurra tiene già banco la prossima sessione di calciomercato, considerando che gli azzurri si sono ormai assicurati i proventi della qualificazione alla prossima Champions League. Un tesoretto che, unito alle varie cessioni e a quello che può succedere con Victor Osimhen (il nigeriano è pronto a lasciare il Napoli a titolo definitivo e nel suo contratto è prevista una clausola pari a 75 milioni di euro, ndr), può essere davvero super.

Calciomercato Napoli, Okafor e Rafa Marin verso l’addio: le ultime

Non solo i vari big della rosa che vanno blindati e, altri, su cui vanno fatto delle riflessioni: a Castel Volturno si fa il punto della situazione anche sulle cosiddette seconde linee, che vanno ritoccate per rendere l’organico a disposizione di Antonio Conte ancor più competitivo. D’altronde, anche lo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale ha ribadito a più riprese che la rosa va rinforzata in vista del ritorno, ora ufficiale, in Champions League.

A parlarne, tra i vari temi trattati in diretta, è stato il giornalista Nicolò Schira, intervenuto ai microfoni della trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri. Di seguito, quanto dichiarato dall’esperto di mercato su Noah Okafor e Rafa Marin:

“Okafor è in prestito e farà ritorno al Milan. Rafa Marin, invece, ha bisogno di giocare con continuità: potrebbe andare in prestito al Como o tornare in Spagna, dove ha diversi estimatori”.

Napoli, il futuro è già qui: occhi puntati sull’estate

L’estate prossima rappresenta una tappa fondamentale per la crescita di un Napoli che oggi sogna a occhi aperti lo Scudetto.

Per questo motivo, sarà molto importante il summit atteso a fine stagione tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, per cui vanno poste le basi per le strategie future per rendere il Napoli sempre più competitivo.