Ricci al Napoli, ribaltone partenopeo: pronta una super offerta

Il Napoli giocherà domenica contro il Genoa, ma prima ci sono delle novità su Ricci del Torino.

Il Napoli continua a marciare con grande determinazione nella corsa Scudetto. Ma se da un lato l’attenzione resta tutta sul campo, dall’altro la dirigenza guarda avanti, cercando di costruire già adesso il Napoli che verrà.

La prossima stagione, infatti, sarà ancora più intensa. Il ritorno in Champions League impone un salto di qualità anche nella profondità della rosa. Ed è proprio per questo che a Castel Volturno si è già accesa la macchina del mercato.

Napoli, cercasi centrocampista: contatti avviati per Ricci

Una delle priorità sarà il centrocampo, dove ci sono diverse situazioni in bilico. Lobotka e Anguissa, per esempio, sono finiti nel mirino di alcune squadre dell’Arabia Saudita, pronte a mettere sul piatto cifre difficili da rifiutare.

Il primo ha una clausola da 27 milioni valida solo per l’estate, una cifra che potrebbe attirare più di un club. Il secondo, invece, non ha ancora dato l’ok per un rinnovo più lungo. Ecco perché il direttore sportivo Giovanni Manna si sta guardando intorno. Tra i profili che piacciono,secondo riportato da Nicolò Schira, è sicuramente Samuele Ricci.

Classe 2001, gioca nel Torino ma ha già maturato un’esperienza e una personalità da veterano. Intelligente tatticamente, pulito nel tocco e già nel giro della Nazionale, Ricci è uno di quei centrocampisti moderni che fanno gola a tanti. Il Napoli lo segue con attenzione e non da oggi. Si, perché a quanto pare qualche primo contatto esplorativo è già avvenuto.

Ricci-Napoli, le cifre dell’affare

Il problema? Il prezzo. Urbano Cairo, presidente del Torino, è noto per essere un osso duro nelle trattative. Il messaggio è stato chiaro come sempre: per meno di 35-40 milioni non se ne parla.

Una cifra molto elevata, forse anche superiore a quella che il Napoli sarebbe disposto a investire nell’immediato. Ma se Stanislav Lobotka o Frank Anguissa dovessero partire, allora le cose cambierebbero.

Il Milan, tra l’altro, è un’altra pretendente seria: già a gennaio aveva sondato il terreno per Ricci, senza però riuscire a chiudere. In estate, potrebbe scatenarsi un’asta. Ma Napoli c’è, presente e pronta a fare la sua parte. Dopotutto, costruire un centrocampo solido per affrontare tre competizioni è una necessità, non un capriccio. E Samuele Ricci, oggi, sembra rappresentare il giusto equilibrio tra presente e futuro.