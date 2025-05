Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale

Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro.

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante. Gli azzurri, infatti, domenica giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa di Vieira.

Gli azzurri, ovviamente, hanno l’obbligo di battere il team ligure per avvicinarsi ancora di più alla vittoria finale del campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Genoa, in casa Napoli bisogna registrare un annuncio ufficiale che porta con sé l’addio definitivo all’obiettivo numero uno della scorsa sessione invernale di calciomercato: Alejandro Garnacho.

Napoli, Garnacho è netto sul suo futuro: “Sto bene qui, l’anno prossimo avremo una mentalità diversa”

L’argentino, esattamente in conferenza stampa, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Sono felice al Manchester United, sono molto contento di essere qui. Novembre e dicembre sono stati dei mesi molto difficili, ma ho continuato a lavorare per dimostrare il mio valore sia al mister che allo staff”.

Alejandro Garnacho ha poi concluso il suo intervento, ribadendo la sua permanenza al Manchester United:

“Se riusciamo a vincere l’Europa League, di fatto, ci qualificheremo in Champions League ed abbiamo tutta l’intenzione di affrontare la prossima stagione con una mentalità diversa da quella che abbiamo mostrato quest’anno”.