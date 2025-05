Allegri al posto di Conte, contatti intensificati: la scelta del Napoli

Per il Napoli sono arrivate delle importanti novità sul futuro sia di Antonio Conte che di Max Allegri.

Il Napoli sta vivendo una stagione da incorniciare: grazie al ritorno in vetta si respira una sensazione di solidità e maturità che in passato era spesso venuta meno nei momenti decisivi. La lotta al vertice con l’Inter è serrata, ma a Fuorigrotta il sogno è chiaro: riportare il tricolore sotto il Vesuvio.

Paradossalmente, proprio mentre i tifosi sognano il trionfo, si continua a parlare con insistenza di un possibile addio di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, arrivato con l’obiettivo di riportare ordine e fame in uno spogliatoio in difficoltà, ha rimesso in piedi il Napoli, trasformandolo in una macchina organizzata. Ma la sua permanenza, anche in caso di Scudetto, non è affatto scontata.

Napoli, Conte può già lasciare: Allegri in pole

Già da qualche settimana, si mormora di un possibile divorzio a fine stagione. Le ragioni? Diverse.

La sensazione che il lavoro di Conte sia stato già compiuto, un possibile desiderio di cimentarsi in nuove sfide, magari al Milan o alla Juventus, e il solito fattore caratteriale che lo porta spesso a scontrarsi con le dirigenze troppo presenti, come quella partenopea.

Ed è proprio in quest’ottica che il Napoli si sta muovendo con discrezione ma determinazione. Tra le opzioni al vaglio della società, un nome inizia a prendere quota: quello di Massimiliano Allegri.

Allegri-Napoli, destini incrociati: De Laurentiis studia la situazione

L’ex tecnico della Juventus rappresenta un profilo completamente diverso rispetto a Conte, ma non per questo meno interessante. L’uomo dei cinque Scudetti consecutivi con i bianconeri, uno che sa come gestire i momenti caldi e che ha sempre mostrato un’ottima capacità di adattamento al contesto.

Le voci parlano di contatti già avviati, di un dialogo che, pur senza affondi ufficiali, si è fatto più fitto nelle ultime settimane. La stima tra Allegri e De Laurentiis non è cosa nuova: già in passato i due si erano incrociati, e stavolta il tempismo potrebbe essere favorevole. Il tecnico toscano, dopo il divorzio dalla Juve, è in attesa di un nuovo progetto stimolante, e Napoli potrebbe essere una tentazione forte.

Certo, tutto dipenderà da Conte. Dalle sue sensazioni, dalla sua voglia di restare o dalla necessità di cercare nuovi orizzonti. Ma intanto, dietro le quinte, il Napoli si prepara.