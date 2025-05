Infortunio Lobotka, c’è un colpo di scena per Conte: le ultime

Il Napoli è in ansia per quanto riguarda le condizioni di Stanislav Lobotka.

Il Napoli, dunque, è chiamato ad un’altra gara molto importante. Dopo aver battuto il Lecce, di fatto, i partenopei giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Genoa di Vieira.

Visti i soli tre punti di vantaggio sull’Inter, ovviamente, il Napoli deve assolutamente battere i rossoblù per compiere un ulteriore step verso la vittoria finale di questo campionato di Serie A. Anche se Antonio Conte deve affrontare delle assenze per una serie di pesanti infortuni. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivato un importante colpo di scena per Conte su uno dei suoi big: Stanislav Lobotka.

Napoli, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka: i dettagli.

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, da Castel Volturno arrivano delle buone notizie sulle condizioni del centrocampista slovacco. Stanislav Lobotka, di fatto, sta recuperando dall’infortunio subito nel corso della sfida con il Lecce, anche se non è per nulla certa la sua presenza contro il Genoa.

Contro la squadra di Vieira, dunque, dovrebbe giocare comunque Billy Gilmour. Antonio Conte, infatti, punta tantissimo sull’ex calciatore del Brighton. Se dovesse recuperare per il Genoa, quindi, Lobotka dovrebbe partire dalla panchina.