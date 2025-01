Ultimissime Calcio Napoli – Possibili novità di formazione in vista della partita contro la Fiorentina: Khvicha Kvaratskhelia protagonista

Non solo calciomercato, tra le ultimissime calcio Napoli bisogna aprire un focus anche sulla prossima partita in programma per gli azzurri, sabato prossimo alle 18 con la Fiorentina. Una trasferta delicatissima, contro una squadra sorprendente in questa prima metà di campionato e che rappresenta un ostacolo molto ostico nel percorso di Antonio Conte.

Negli ultimi anni, la Viola ha sempre creato problemi al Napoli, che persino nell’anno dello scudetto è riuscita a battere solamente al ritorno, per 1-0, con un rigore di Osimhen a titolo acquisito e a campionato praticamente concluso. Lo scorso anno, al Franchi, arrivò un pareggio, mentre al Maradona si impose l’allora squadra di Italiano. Impossibile dimenticare poi, le sconfitte per 3-1 nel primo anno di Spalletti, ma soprattutto quella per 3-0 con la tripletta di Simeone nella stagione dei 91 punti con Sarri.

Fiorentina-Napoli, Conte studia la formazione: Kvaratskhelia in panchina?

Con questi chiari di luna, Antonio Conte ha chiesto il massimo impegno alla squadra, che è tornata ad allenarsi già nella giornata di ieri, primo giorno dell’anno. Non ci si può assolutamente fermare, dato che questo mese di gennaio rappresenterà un banco di prova durissimo per il Napoli. La Fiorentina è reduce da un pareggio importante in casa della Juventus, segnale che è in salute e che avrà intenzione di fare risultato.

Conte sta quindi studiando la formazione per cercare di arginare Kean e compagni e di portare a casa 3 punti che sarebbero pesantissimi. In porta verrà ovviamente confermato Meret, reduce dall’ennesimo clean sheet stagionale.

In difesa i soliti volti, con Juan Jesus che sostituirà ancora Buongiorno infortunato. Nessun cambio anche a centrocampo, mentre in attacco rischia fortemente Kvaratskhelia, che potrebbe sedersi in panchina.

Neres guida il Napoli: sarà un mese cruciale

Secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni di questa mattina, contro la Fiorentina potrebbe rivedere il campo dal primo minuto Matteo Politano. Con il Venezia si è seduto in panchina anche per via di alcuni problemi di salute avuti nella settimana della gara, lasciando spazio per la prima volta alla coppia Kvara-Neres, ma sabato dovrebbe riconquistare la maglia da titolare.

A guidare l’attacco del Napoli, con lui e Lukaku, ci dovrebbe essere proprio David Neres, a discapito di Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe iniziare dalla panchina. Una scelta molto forte, che troverà conferma solo nei prossimi giorni, dato che il ballottaggio è apertissimo.

Il brasiliano dovrà guidare gli azzurri in un mese potenzialmente cruciale per la squadra di Conte, dato che il calendario prevedrà le sfide contro Verona, Juventus e Atalanta, dopo quella già molto complessa con la Fiorentina. Un gennaio che ci dirà cosa vorrà essere il Napoli negli scontri diretti.