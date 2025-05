Napoli, ora è UFFICIALE: nuovo infortunio, ecco l’esito degli esami

Arriva l’esito degli esami del titolare azzurro infortunato in Lecce-Napoli: ecco cosa dicono i medici dello staff tecnico di Conte

La partita di Stanislav Lobotka è durata appena un’ora, a causa di un problema alla caviglia. Nel corso del primo tempo, il calciatore slovacco aveva ricevuto un colpo e ad inizio ripresa, su una respinta, si è acutizzato il dolore.

Di rientro dai due giorni concessi da Antonio Conte a tutta la squadra, Lobotka ha effettuato gli esami strumentali per approfondire sul suo infortunio in vista delle ultime tre gare da disputare da qui in avanti. Solo Genoa, Parma e Cagliari sul cammino del Napoli, con una classifica meravigliosa e un posto in cima da difendere.

Secondo gli esami e stando a quanto si legge dalla nota ufficiale della SSC Napoli, Lobotka ha subito un trauma contusivo alla caviglia destra. Il regista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.