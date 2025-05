Infortunio Lobotka: quante partite salta e quando torna a disposizione

Ora che l’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista slovacco è ufficiale, si può provare a prevedere il rientro in campo del #68 azzurro

I calciatori del Napoli stanno dando davvero tutto in questo finale di stagione. Il sogno quarto scudetto si fa sempre più concreto, ma la strada che separa gli azzurri dal tricolore è ancora lunga e ricca di insidie. Tra queste, la grana infortuni.

Dopo aver incassato la notizia del ko definitivo di Alessandro Buongiorno, è subito arrivata un’altra brutta notizia. Lo sfortunato protagonista, questa volta, è stato Stanislav Lobotka, che sabato nella sfida al Lecce è uscito anzitempo per un problema alla caviglia. La preoccupazione per l’infortunio dello slovacco è tanta, ma in giornata sembra essere arrivata finalmente una buona notizia.

Napoli, Lobotka in dubbio solo con il Genoa: dovrebbe esserci regolarmente per le ultime due di Serie A

Nel corso della giornata odierna, Stanislav Lobotka si è sottoposto agli esami strumentali di rito, dopo essersi fermato prima del previsto al Via Del Mare durante il secondo tempo di Lecce-Napoli, nella sfida valida per la 35esima giornata di A.

Per il centrocampista sono stati scongiurati guai seri, visto che si tratta di una semplice distorsione alla caviglia, e lo slovacco sarà in dubbio solo per il prossimo match di campionato contro il Genoa. Nel comunicato del Napoli non sono stati specificati i tempi di recupero, ma trattandosi di un problema di lieve entità, Lobotka dovrebbe essere regolarmente a disposizione per le sfide a Parma e Cagliari.

Le condizioni dello slovacco saranno rivalutate giorno per giorno, ma mister Antonio Conte può sorridere. Il suo playmaker non concluderà la stagione prima dell’ultimo fischio finale. Per conquistare lo scudetto, il Napoli ha bisogno dell’apporto di tutti i suoi effettivi. Per fortuna, Lobotka può continuare a guidare il centrocampo azzurro anche in questo finale di stagione.