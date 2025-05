Vietata trasferta per Parma-Napoli: “No a invasioni”

Parma-Napoli potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione dello Scudetto: rischio trasferta vietata ai residenti in Campania, l’autorità chiede di evitare invasioni

C’è attesa, ma anche un po’ di preoccupazione in merito alla prossima e ultima trasferta stagionale degli azzurri. Infatti, per Parma-Napoli c’è il rischio concreto che la partita possa essere vietata ai residenti in Campania.

La ragione è legata ai fatti accaduti all’esterno dello stadio Via del Mare a Lecce e gli scontri con le forze dell’ordine al di fuori dell’impianto. Si è ormai perso il conto di quante gare fuori casa – ben oltre la metà – il Napoli abbia dovuto giocare senza i sostenitori provenienti dal capoluogo campano.

Napoli, il Questore di Parma: “No agli episodi visti a Udine”

Ai microfoni dell’emittente radiofonica partner del Napoli Radio CRC, è intervenuto il questore di Parma Maurizio Di Domenico, il quale non si è sbilanciato su quali provvedimenti adotterà l’Osservatorio:

“Parma-Napoli è una partita molto importante per entrambe le compagini per opposti motivi. Aspettiamo quelle che sono le determinazioni dell’Osservatorio. Inoltre, per quanto concerne le modalità di svolgimento e di accesso allo stadio, quello che mi sento di dire è che deve essere una festa dello sport e mi auguro che si svolga nel migliore dei modi”

Di Domenico si augura che in occasione di quella sfida al Tardini, ci sia una giornata di doppia festa, tra salvezza Parma e Scudetto al Napoli:

“Non ho contezza con precisione di quanto successo a Lecce, mi auguro che la sportività e la passione possano prevalere su alcuni episodi da deprecare e che Napoli e Parma possano festeggiare gli opposti traguardi in maniera pacifica, come sempre dovrebbe essere in una partita di calcio. Mi farebbe molto piacere che ci fosse una duplice festa e che la cosa si svolga in un contesto pacifico, senza assistere agli episodi visti ad Udine qualche anno fa”.

Stadio Parma da 20 mila posti, si teme invasione da Napoli

Il vero problema è legato alle richieste e ai viaggi che stanno organizzando i tifosi azzurri in occasione dell’ultima trasferta. Infatti, lo stadio può contenere circa 3500 supporter ospiti, ma si teme possano essere molti di più i sostenitori che partiranno per Parma e sperare di far festa in città: