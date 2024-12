Buongiorno preoccupa il Napoli: lo stop può essere più lungo, il motivo

Brutte notizie per il Napoli: Alessandro Buongiorno potrebbe restare fuori dai giochi più a lungo del previsto. Il difensore, infortunatosi recentemente, sta seguendo un programma di recupero che comprende terapie mirate e riatletizzazione. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, è possibile che non torni in campo prima di febbraio, saltando così diverse gare cruciali, inclusi gli scontri diretti contro Atalanta e Juventus.

L’assenza di Buongiorno si fa sentire non solo per la qualità individuale, ma anche per l’impatto che ha avuto sulla solidità difensiva del Napoli. Dall’inizio della stagione, il difensore ex Torino ha giocato 15 partite di Serie A, totalizzando ben 1350 minuti. La sua presenza si è rivelata determinante: con lui in campo, la squadra ha mantenuto una media di soli 0,8 gol subiti a partita, sottolineando la sua importanza nei meccanismi difensivi.

Non è solo in fase difensiva che Buongiorno si è distinto: il suo tasso di passaggi completati supera il 91%, un dato che certifica la sua affidabilità anche nella costruzione del gioco. Inoltre, il gol segnato contro il Cagliari a settembre ha dimostrato che sa essere pericoloso anche nelle sortite offensive. Senza di lui, l’allenatore dovrà rivedere gli equilibri della retroguardia azzurra, cercando soluzioni alternative per non perdere terreno in campionato. I tifosi, intanto, incrociano le dita: il ritorno di Buongiorno è essenziale per affrontare al meglio una fase decisiva della stagione.