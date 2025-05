Addio Napoli, un big dirà addio in estate: svelata la sua prossima destinazione!

Il Napoli è pronto a salutare un big durante la prossima estate. L’azzurro avrebbe già scelto la sua nuova squadra.

Il Napoli è concentrato sul presente, ma intanto ci sono diverse questioni importanti che riguardano il futuro. Una di queste, se non la principale, è collegata al mercato. Infatti, attraverso la sessione estiva di calciomercato, verranno svelati e programmati gli obiettivi futuri della società. A tal proposito, oltre ai possibili colpi in entrata che verranno richiesti da Antonio Conte, è doveroso fare una sorta di panoramica su quelle che potrebbe essere le cessioni. Non a caso, un big azzurro avrebbe già deciso di lasciare la Campania nei prossimi mesi.

Anguissa-Napoli, sarà addio a fine stagione? La decisione

Durante la stagione in corso, il Napoli (grazie al lavoro svolto da Antonio Conte) ha ritrovato alcune pedine cruciali. Il tecnico ha ridato brillantezza tanti, tantissimi calciatori che hanno poi fatto la differenza nell’arco della stagione. Tra questi, è ovviamente presente Frank Zambo Anguissa, il quale resta una pedina cruciale nello scacchiere del tecnico salentino.

Proprio Antonio Conte, però, potrebbe “perdere” uno dei suoi uomini migliori. Infatti, da tempo, si parla del possibile addio del camerunese. Quest’ultimo, avrebbe deciso di approdare altrove per continuare la propria carriera, mettendo così la parola “fine” al suo rapporto con il Napoli.

Stamane, come riportato da “Il Mattino” sarebbero emersi ulteriori dettagli importanti sul futuro di Anguissa. Il giocatore, infatti, sarebbe desideroso di tornare a giocare in Premier League dopo l’addio al Fulham alcuni anni fa. Ad assecondare le richieste del camerunese potrebbe essere il Chelsea. Infatti, tra le parti ci sarebbe già una “parola” che potrebbe facilitare ancor più l’operazione finale.

I numeri di Anguissa con Conte: le statistiche

La storia d’amore tra Frank Zambo Anguissa e il Napoli dura ormai da tre anni. Nel 2022, infatti, il giocatore venne prelevato dal Fullham ed inserito “immediatamente” nel centrocampo azzurro. I punti focali durante la sua esperienza in Campania sono stati due: la stagione che ha portato allo Scudetto con Spalletti in panchina e quella attuale con Antonio Conte.

In entrambi i casi, il giocatore, è riuscito ad esprimersi al meglio. Dopo un anno di “transizione” con Garcia, Mazzarri e infine Calzona, Anguissa ha senza dubbio beneficiato dell’arrivo di Antonio Conte. Le presenze collezionate in Serie A in questa stagione sono 32, con ben 6 gol e 5 assist al passivo.

Si tratta, quindi, di numeri molto importanti che sottolineano le qualità del giocatore. Non a caso, qualora l’addio dovesse essere confermato, sarà necessario intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a centrocampo e non solo.