Kvaratskhelia “più” campione d’Italia di un top del Napoli: paradosso in Serie A

Il Napoli, qualora dovesse conquistare lo scudetto, darebbe il la ad un paradosso: un calciatore azzurro verrebbe riconosciuto Campione d’Italia pur avendo avuto meno spazio dell’ormai ex Kvaratskhelia

Il Napoli di mister Antonio Conte sta per mettere la firma sul quarto scudetto della storia partenopea. A tre giornate dalla fine del campionato di Serie A, gli azzurri sono ad un passo dalla conquista del titolo, che diventerà matematico qualora riuscissero a vincere almeno due delle prossime tre partite, pareggiando la restante.

Se il Napoli è arrivato al mese di maggio da primo della classe, il merito è del gruppo squadra. Sotto l’attenta guida del tecnico leccese e del suo staff, tutti i calciatori hanno dimostrato di avere grande carattere. Di sofferenze e difficoltà ce ne son state tante, soprattutto durante il periodo di blackout iniziato a fine gennaio, durante la chiusura del mercato invernale, e durato poco più di un mese.

La cessione inaspettata di Kvaratskhelia, ad esempio, rischiava di compromettere una stagione che sino a quel punto era stata ottima. Ma così non è stato. Proprio a ‘causa’ del georgiano, in caso di trionfo finale degli azzurri in Serie A, potrebbe scoppiare un vero e proprio paradosso. C’entra anche un top che era in campo nell’ultima partita a Lecce.

Napoli, paradosso Kvara: non riceverà la medaglia di campione d’Italia pur avendo giocato più di Raspadori

Il Napoli è primo in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dalla fine. Se gli azzurri riuscissero a realizzare il sogno scudetto, a Kvaratskhelia non verrebbe riconosciuto alcun merito, almeno dal punto di vista burocratico.

Questo perché la Lega Serie A consegna le medaglie alla squadra campione d’Italia al termine del campionato. Queste vengono poi distribuite ai giocatori tesserati al momento dei festeggiamenti per la vittoria. Chi non rientra più nella rosa, quindi, non è incluso in questa lista. Kvaratskhelia ha disputato 1.187 minuti distribuiti in 17 presenze con il Napoli nel 2024/2025, in cui ha segnato 5 gol e sfornato 3 assist.

Per intenderci, Giacomo Raspadori, l’uomo del momento dopo il gol vittoria a Lecce, sin qui ha totalizzato 863 minuti in Serie A segnando 5 gol e fornendo un assist. Anche se dovesse giocare tutti i 90 minuti delle ultime tre di A, non raggiungerebbe i 1.187 minuti dell’ormai ex 77 azzurro. Meno di Kvara, quindi, sia in termini di minuti che di assist.

Un vero e proprio paradosso, che solo il Napoli può annullare. Starà infatti alla società scegliere se il georgiano potrà ricevere il riconoscimento in un secondo momento, è questo quello che prevede la Lega in questi casi. Conoscendo il patron Aurelio De Laurentiis, sarà davvero difficile, se non impossibile.