Napoli, un calciatore è ai saluti: vuole minutaggio in un altro club!

Il Napoli potrebbe dover salutare uno dei suoi calciatori nella prossima sessione estiva di calciomercato: il ragazzo è alla ricerca di maggior spazio

Il Napoli è pronto ad affrontare quest’ultimo mese di maggio, che sancirà la fine del campionato di Serie A, da primo della classe con tre punti di vantaggio sull’Inter di Lautaro Martinez e compagni. Dopo il successo per 2-0 contro il Torino ottenuto nella 34esima giornata, gli azzurri sono tornati al comando delle operazioni, ed ora sognano il quarto scudetto della propria storia.

Da giugno in poi, che sia scudetto o meno, il patron Aurelio De Laurentiis assieme al d.s. Giovanni Manna dovrà programmare un mercato estivo importante, sia in entrata che in uscita. A Napoli, infatti, tornerà Victor Osimhen, che dovrà essere ceduto per tempo in modo tale da finanziare i futuri acquisti dei partenopei.

Il nigeriano, però, non dovrebbe essere l’unico a salutare. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome nella lista dei possibili partenti, un po’ a sorpresa.

Napoli, Mazzocchi potrebbe salutare: Cagliari e Parma interessate al terzino

Quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima stagione di Pasquale Mazzocchi a Napoli. Nonostante il suo contratto scada nel 2027, il terzino potrebbe salutare la piazza, alla ricerca di maggior minutaggio, pur rimanendo in Serie A.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, il talento di Barra potrebbe trasferirsi a Cagliari o a Parma nella prossima sessione di calciomercato. Le due società avrebbero chiesto informazioni al presidente De Laurentiis, che ora valuta il da farsi.

Il Napoli, ad ogni modo, sembra sempre più intenzionato ad acquistare un nuovo laterale nel prossimo mese di luglio, e quindi l’ipotesi cessione di Mazzocchi potrebbe diventare molto più concreta nelle prossime settimane.