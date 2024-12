Calciomercato – Il Napoli può intervenire anche a centrocampo nel corso della sessione di gennaio: tra i nomi più chiacchierati in casa azzurra, c’è quello di Lorenzo Pellegrini, possibile partente dalla Roma.

Tra poche ore avrà il via la sessione invernale di calciomercato, per cui la SSC Napoli si candida a ruolo di protagonista. Il nome più caldo è quello di Danilo, in uscita dalla Juventus e che è stato lasciato a casa in vista della Supercoppa Italiana, considerando l’elenco dei convocati diramato da Thiago Motta per la rassegna in terra araba.

Ma non solo: il Napoli potrebbe intervenire a centrocampo, in attesa anche di novità per quanto riguarda il possibile scambio con la Fiorentina tra Biraghi e Spinazzola. Gli azzurri sono pronti a dire addio a Folorunsho (che sta per andare proprio alla Fiorentina) ed è possibile che possa esserci un colpo nel reparto in questione. Tra i nomi circolati in queste settimane, c’è quello di Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Napoli, ancora voci su Pellegrini: la situazione

Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi accostati alla SSC Napoli in vista del mercato di gennaio. Com’è ormai ben risaputo, Antonio Conte si aspetta un rinforzo anche per il centrocampo e il calciatore di proprietà della Roma è una delle idee del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. L’ex Sassuolo è in uscita dalla Roma ed è sul taccuino di diversi club come potenziale occasione di calciomercato.

Al momento, il tutto sembra slegato da Giacomo Raspadori, per cui nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di una sua permanenza, malgrado l’interesse della stessa Roma e della Juventus. Gli azzurri, però, non sono l’unica squadra interessata al centrocampista, così come si evince da Il Corriere dello Sport:

“A un anno e mezzo dalla scadenza, Pellegrini ha ricevuto generiche manifestazioni di interesse in Italia (dal Napoli soprattutto). Ma il suo entourage ha chiesto a Davide Lippi, avvistato sabato a Milano in compagnia del giocatore nell’albergo della Roma, di sondare anche il mercato inglese. Il 2025 potrebbe cominciare con una separazione che adesso, più che clamorosa, appare addirittura logica”.

Ultime calciomercato SSC Napoli, tentativo anche per Fazzini

La sensazione, dunque, è che per Pellegrini si dovrà fare i conti, eventualmente, con il mercato inglese. Per questo, Manna ha nel mirino altri nomi: l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fa sapere che gli azzurri hanno provato a sondare Jacopo Fazzini dell’Empoli, malgrado quest’ultimo sia ormai molto vicino alla Lazio.

Tuttavia, la società capitanata dal presidente Claudio Lotito non ha ancora chiuso con l’Empoli e non è escluso che il Napoli possa inserirsi in maniera concreta, considerando anche i buoni rapporti che ci sono tra il club azzurro e quello toscano, che in passato hanno chiuso diversi affari di calciomercato.

Ciò che appare fuori discussione è che la SSC Napoli farà di tutto per portarsi a casa anche un nuovo centrocampista. Una questione di incastri e di elementi a disposizione, che in seguito alla sempre più probabile cessione di Folorunsho alla Fiorentina è chiamato a regalare al proprio tecnico Antonio Conte un’alternativa di livello al centrocampo titolare.