Napoli Calcio Ultimissime – Sono giorni molto importanti per il futuro di Giacomo Raspadori. Antonio Conte ha deciso il futuro dell’azzurro.

Il mercato del Napoli passa anche dalle cessioni. La prossima sessione si aprirà il prossimo 2 gennaio ed inevitabilmente avrà come protagonista il club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis. Il patron vuole allestire una squadra ancor più competitiva, ma prima bisognerà occuparsi anche delle cessioni. Da diverse settimane, anche Giacomo Raspadori è stato inserito nella lista dei possibili partenti, anche se nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli.

Conte blinda Raspadori: no alla cessione!

Il futuro di Giacomo Raspadori è stato finalmente delineato. L’ex Sassuolo raramente ha vissuto momenti felici a Napoli, ma la rete decisiva contro il Venezia rappresenta uno dei punti più alti da quando veste l’azzurro. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la marcatura al Maradona avrebbe cambiato le idee di Antonio Conte in merito al futuro dell’attaccante. Infatti, il fantasista della Nazionale è ad oggi inamovibile.

Il destino di Giacomo Raspadori è cambiato molto velocemente. L’attaccante del Napoli ha vissuto un momento molto emozionante dopo la rete contro il Venezia, il quale ha cambiato il suo destino. Infatti, l’ex Sassuolo non verrà ceduto nel mercato di gennaio, quindi è opportuno allontanare tutte le ipotesi che l’hanno accostato a diversi club come la Juventus e non solo.

Quindi, il matrimonio tra il calciatore e il calciatore azzurro proseguirà almeno fino a giugno. Intanto, andrà in scena un cambiamento tattico che coinvolgerà ovviamente Raspadori. Infatti, Antonio Conte proverà ad avviare una metamorfosi offensiva che permetta all’attaccante di diventare anche una mezzala offensiva.