Infortunio Lobotka, aggiornamento dell’ultim’ora: lo ha svelato Conte

Napoli Milan 2-1, l’aggiornamento sull’infortunio di Stanislav Lobotka: lo ha detto Antonio Conte in conferenza stampa.

Il Napoli di Antonio Conte vince e convince al Maradona: battuto 2-1 il Milan di Conceicao. Ad aprire le danze è stato Matteo Politano che col mancino ha siglato il gol dell’1-0 al primo minuto di gioco. Il primo tempo degli azzurri, complice anche il raddoppio di Romelu Lukaku, ha convinto ed esaltato l’intero pubblico partenopeo accorso al Maradona per sostenere i ragazzi di Antonio Conte.

Quest’ultimo, nel post partita, ha messo in evidenza tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della giornata per via del forfait di Scott McTominay a causa di una sindrome influenzale. In conferenza, infatti, ha precisato:

“Non essendoci McTominay non ho fatto il 4-4-2 con Neres in panchina e Raspadori in campo. Però i ragazzi hanno dato una grande risposta, dopo 7-8 mesi hanno assimilato tante situazioni”.

Napoli Milan, infortunio Lobotka: la dinamica dell’accaduto

Intorno all’80esimo minuto di gioco, però, Stanislav Lobotka ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per via, secondo Dazn, di un problema al ginocchio che non gli ha permesso di continuare la propria partita. Il centrocampista slovacco, infatti, è stato immediatamente sostituito da Antonio Conte per Juan Jesus.

Il difensore brasiliano, infatti, è subentrato al posto dell’ex Celta Vigo per mancanza di organico a centrocampo e anche per mantenere alta la tensione. Il suo ingresso in campo è stato necessario per opporsi alle continue offensive milaniste nel corso dei minuti finali. Un infortunio che ha preoccupato l’intero ambiente partenopeo in vista del rush finale verso lo scudetto.

Nuove news, però, sono giunte direttamente dal Maradona e annunciate da mister Conte che ha parlato della situazione infortuni in casa Napoli tirando in ballo anche Anguissa e Spinazzola.

Infortunio Lobotka, l’annuncio di Conte: “Sostituito per crampi”

L’ex allenatore di Juventus ed Inter ha parlato in conferenza stampa nel post partita e chiarito alcune situazioni delicate in vista del prossimo match di campionato. Conte, inoltre, non sarà presente in panchina in trasferta a Bologna a causa dell’ammonizione incassata questa sera, poichè diffidato.

Rispetto alle condizioni di Lobotka, ha rassicurato:

“Lobotka? Uscito per crampi e affaticamento. Anguissa non ce la faceva più, però era un cambio programmato perchè non giocava da tanto. Non dovremmo avere infortunati, speriamo di recuperare anche Spinazzola”.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 00:08 by Carmine Acierno