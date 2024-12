Ultimissime calcio Napoli – Danilo continua a essere nel mirino del club partenopeo: il difensore della Juventus ha rotto il silenzio, pubblicando un post sui social che sembra non lasciare dubbi.

Nei prossimi giorni, stando alle ultimissime notizie legate al calcio Napoli, il mercato dovrebbe iniziare a scatenarsi. Gennaio sarà, con ogni probabilità., una finestra molto attiva anche per la stessa società del presidente Aurelio De Laurentiis, che intende regalare ad Antonio Conte una rosa completa anche per quanto riguarda le alternative.

Reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio è quello difensivo: a tal riguardo, il nome più chiacchierato è quello di Danilo. Il brasiliano è in uscita dalla Juventus, che ha deciso di non portarlo nemmeno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: in queste ore, spunta anche il post che sembra confermare l’addio ai bianconeri: il Napoli guarda alla finestra.

Calciomercato Napoli, Danilo “saluta” la Juve? Spunta il post

Danilo è pronto a salutare la Juventus. In seguito alla decisione da parte del club bianconero di metterlo fuori rosa, il difensore ha pubblicato un post eloquente sui suoi profili social. “Tranquillità”, ha scritto l’ex Real Madrid, pubblicando tre foto.

Nella prima, appare lo stesso Danilo a torso nudo in montagna, con tanto di paesaggio caratterizzato dalla neve. Nella seconda slide, invece, è apparso un messaggio motivazionale, con la frase “Reset, restart, refocused”. Nell’ultima, invece, c’è una dedica del brasiliano con tanto di “Forza Juve“, gesto che sa di suo saluto alla piazza.

Non è affatto un mistero che la società bianconera abbia deciso di metterlo fuori rosa, considerando la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora ormai al capolinea. Sullo sfondo c’è il Napoli, squadra che sembra essere in pole per accaparrarselo, soprattutto nel caso in cui dovesse esserci l’addio tra le parti con una risoluzione contrattuale.

Da giorni, si parla continuamente dell’interesse degli azzurri per l’ex Real Madrid, che avrebbe dato anche la sua disponibilità a vestire la maglia dei partenopei già nel mercato di gennaio. Anche lo stesso Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC Napoli) non ha chiuso a un suo possibile arrivo all’ombra del Vesuvio.

Ultime news Napoli calcio: la situazione Danilo

Danilo sarà il primo rinforzo della SSC Napoli nel mercato di gennaio, che avrà il via libera definitivo proprio nelle prossime ore? Le voci circa un suo passaggio in azzurro vanno man mano moltiplicandosi, con il bianconero che presto potrebbe risolvere il suo contratto con la Juventus per poi abbracciare il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Sullo sfondo, in attesa di capire come concretizzare l’interesse per il brasiliano, il Napoli tiene d’occhio anche altre situazioni. A partire dall’esterno di sinistra, con il possibile scambio tra Biraghi e Spinazzola con la Fiorentina, fino ad arrivare al possibile colpo a centrocampo, considerando l’eventuale addio di Foloronsho.