Napoli-Milan, Sozza bocciato: la gestione e la scelta sul rigore

Insufficienza per il direttore di gara di Napoli-Milan, l’analisi non lascia dubbi. i dettagli.

Il giorno dopo la vittoria del Napoli sul Milan, si tirano le somme e si analizzano gli episodi avvenuti durante il match. Un trionfo importante per gli azzurri, che approfittano della sconfitta dell’Atalanta per continuare, in solitaria, l’inseguimento sull’Inter capolista.

Gli uomini di Antonio Conte protagonisti di un primo tempo impeccabile, e di una ripresa di gestione nella quale, però, il Milan è andata anche vicino al pareggio. Discorso opposto, naturalmente, per i rossoneri che nel primo tempo hanno subito la superiorità del Napoli, e nel secondo sono cresciuti trovando la rete che accorcia le distanze e sfiorando un paio di volte il pareggio.

Napoli-Milan, Sozza bocciato: l’analisi

Episodio chiave, ovviamente, il rigore concesso al Milan al 69′ minuto, poi sbagliato da Gimenez. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza la decisione dell’arbitro e, in generale, la prestazione di Sozza., valutata da 5,5.

“Bene ma non benissimo Sozza, alcune scelte sono state francamente poco lineari e chiare. Rigore che in campo si fischia sempre, finale da gestire meglio, era in balia della partita, lasciando sul campo falli chiari – scrive il quotidiano – Ci sta il rigore al Milan, dal campo si fischia sempre: molto ingenuo Billing ma anche molto furbo Theo Hernandez. Il francese brucia sul tempo l’avversario e gli si mette davanti (prendendosi il vantaggio dell’eventuale punibilità) e nel farlo mette la gamba sinistra fra quelle del danese (garanzia di fallo a favore al 100%). Impossibile per Sozza fare diversamente, impossibile per il VAR intervenire”, conclude il Corriere dello Sport.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 08:07 by Giorgio D’Andrea