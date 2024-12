Calciomercato – Il Napoli resta molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra vorrebbe piazzare diversi esuberi.

La stagione del Napoli è partita al meglio, ma all’interno della rosa azzurra restano vivi tanti interrogativi. Infatti, la dirigenza partenopea possiede un gruppo di elevato spessore, ma al tempo stesso non tutte le riserve son risultate “pronte” per impegni importanti. Non a caso, proprio il DS Manna starebbe lavorando ininterrottamente per piazzare gli esuberi nella prossima finestra di calciomercato che inizierà il prossimo 2 gennaio. L’obiettivo è dunque quello di cedere alcuni uomini per poi rimpiazzarli con pedina scelte appositamente.

Folorunsho lontano dal Napoli: Fiorentina in pole

L’avventura di Michael Folorunsho in Campania è destinata a concludersi dopo soli sei mesi. Il centrocampista passato prima da Bari e poi da Verona, non è mai riuscito a convincere a pieno Antonio Conte. Non a caso, l’allenatore non gli ha mai concesso tanto spazio in questa prima parte di stagione. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il club azzurro starebbe trattando la possibile cessione alla Fiorentina nelle prossime settimane.

Da diverse settimane si parla del possibile addio del centrocampista. Quest’ultimo, ha diverse estimatori che però potrebbe essere anticipati dalla Fiorentina. Infatti, il club viola avrebbe scelto di puntare proprio su di lui per regalare a Raffaele Palladino un rinforzo in mediana. Secondo la dirigenza toscana, Folorunsho sarebbe l’uomo adatto per disputare i tanti impegni in programma nel 2025.

Naturalmente, prima di procedere con l’operazione sarà necessario trovare un accordo con il Napoli. Il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere i proprio uomini, motivo per il quale presenterà le opportune valutazioni. Intanto, ci sarebbe già una sorta di “accordo di base” tra i rispettivi club.

Folorunsho-Fiorentina, al via l’affare: la formula

Michael Folorunsho si avvicina a grandi passi alla Fiorentina. Come riportato dalla rosea, nelle ultime ore ci sono stati riscontri molto positivi che con ogni probabilità porteranno la trattativa a buon fine. Ad oggi, sono da limare solo gli ultimissimi dettagli e e quindi in automatico anche le modalità di pagamento.

L’idea principale sarebbe quella di imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Si tratta, quindi, di una cifra molto importante che sicuramente permetterebbe al Napoli di guadagnare introiti importanti.

Naturalmente, nelle prossime ore, ci saranno novità importanti che saranno molto utili alla trattativa. Quest’ultima, potrebbe addirittura concludersi prima del match in programma proprio tra Fiorentina e Napoli il prossimo 4 gennaio.