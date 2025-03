Di Lorenzo non ci sta: appello a tutta la squadra dopo Napoli-Milan

Dopo Napoli-Milan, Giovanni Di Lorenzo ha analizzato in conferenza stampa la partita e le prospettive degli azzurri nella lotta scudetto.

Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, il Capitano Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la prestazione della sua squadra. Il terzino destro ha parlato in conferenza stampa: “Stasera è arrivata una risposta importante. Questo gruppo ha sempre affrontato e superato le difficoltà“. Di Lorenzo, con un bellissimo assist per Politano, è stato decisivo nella prima rete degli azzurri. Anche oggi il terzino è stato tra i migliori in campo nel 2 a 1 finale allo stadio Maradona. Proseguendo la sua analisi, Di Lorenzo ha fatto un appello alla sua squadra e ha svelato un retroscena sul primo gol.

Napoli-Milan, Di Lorenzo in conferenza: retroscena sul primo gol

Giovanni Di Lorenzo ha proseguito la sua analisi dopo Napoli-Milan:

“Oggi ci mancavano giocatori importanti ma il gruppo è unito e forte, per il lavoro che facciamo chiunque è pronto da subito a giocare. E’ una vittoria importante e siamo contenti. Comandare il gioco per novanta minuti non è facile, affrontavamo una squadra forte nonostante la classifica. In qualsiasi momento potevano metterci in difficoltà, ci sta soffrire ma l’importante è che il gruppo sia unito perché poi nelle difficoltà esce fuori”.

Inoltre, il terzino ha svelato un retroscena sul primo gol siglato da Politano:

“Avevamo provato la giocata del gol, penso che il mister sia contento. L’intesa con Politano c’è da tanti anni e ci troviamo bene. Sulla fase difensiva Leao e Theo, come Joao Felix, hanno talento e qualità, possono giocare bene una singola azione. Abbiamo sofferto un poco ma siamo rimasti uniti”.

Napoli-Milan, Di Lorenzo in conferenza stampa: messaggio ai compagni

Di Lorenzo, infine, ha concluso la sua disamina sulla vittoria di stasera:

“Il mister ha ritenuto di fare i cambi in quel momento, ci pensa lui a queste cose. Chiuderla nel primo tempo? Sì, potevamo segnare il terzo gol ma in tante partite alla fine siamo arrivati con un po’ di ansia nel finale. Abbiamo dominato per gran parte del tempo, fare il terzo gol aiuta a gestire le forze, dobbiamo essere ancora più cattivi per chiudere le partite. Con i cinque cambi sul due a zero contro squadre così non sei mai al sicuro”.

Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione fino all’ultimo minuto, soprattutto contro avversari di qualità come il Milan. La vittoria odierna, quindi, non è solo un segnale di forza ma anche un invito a perfezionare alcuni dettagli, come la capacità di chiudere le partite quando il punteggio lo consente. Con lo sguardo già alle sfide future, il capitano ha ribadito il valore della coesione del gruppo. Il Napoli continua a credere nel suo sogno scudetto, passo dopo passo.