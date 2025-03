Politano, che show contro il Milan! I voti dei quotidiani

L’attaccante azzurro è il migliore in campo contro i rossoneri, i quotidiani lo esaltano: i dettagli.

Contro il Milan Matteo Politano mette in campo una delle prestazioni migliori di tuta la stagione. La rete siglata al primo minuto di gioco è soltanto la ciliegina sulla torta, o forse un primo squillo, di una partita impeccabile.

Terzo gol in stagione dopo quelli segnati al Monza e all’Atalanta, Politano dimostra ancora una volta di meritare il posto sulla fascia destra di Antonio Conte. Per lui una pioggia di voti positivi, con i quotidiani che ne esaltano le giocate.

Politano show, tutti 7 in pagella: i voti dei quotidiani

Corriere dello Sport, voto 7: “Un minuto e va in gol, il sesto al Milan, la sua vittima preferita in Serie A. Si sacrifica su Theo, gioca a memoria coi tagli di prima per Lukaku. Esce tra gli applausi”.

Gazzetta dello Sport, voto 7: “Il tempo di mettersi comodi e scappa in profondità, resiste di fisico e piazza la zampata vincente. Serata in versione lusso”.

Il Mattino, voto 7: “Appena un minuto per scaldare il motore, inventa un gol di qualità e caparbietà [..] Poi è ovunque, s’impossessa della sua parte di campo e fa tutto quello che serve”.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 08:28 by Giorgio D’Andrea