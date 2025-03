Allarme Conte, Criscitiello: “Con De Laurentiis feeling ai minimi termini”

Il futuro del tecnico pugliese è sempre più nebuloso, ed il rapporto con il presidente non è dei migliori.

La vittoria del Napoli contro il Milan fa da crocevia alla stagione sia degli azzurri che dei rossoneri. Gli uomini di Sergio Conceicao restano al nono posto in classifica in una situazione sempre più complessa e sempre più distante dai posti per le prossime competizioni europee.

Quelli di Antonio Conte, invece, continuano la scalata verso la vetta della classifica a +6 dall’Atalanta (sconfitta dalla Fiorentina) e a -3 dal’Inter al primo posto. Continua quindi il sogno degli azzurri e dei napoletani, che certamente non avrebbero mai pronosticato una stagione del genere la scorsa estate.

L’arrivo di Antonio Conte ha inevitabilmente cambiato qualcosa all’interno dello spogliatoio azzurro, e le voci relative al suo possibile addio ciò al termine di quesa stagione preoccupano non poco l’ambiente partenopeo.

De Laurentiis-Conte, c’è un problema: la situazione

Nel suo editoriale Michele Criscitiello sottolinea il lavoro svolto dal tecnico pugliese, analizzando anche come con le vittorie raggiunte la posizione di Aurelio De Laurentiis si fa sempre più complicata da gestire.

“De Laurentiis ha preso il Napoli in Serie C e ha vinto il primo scudetto della storia senza giocare con Dio in campo con la 10 sulle spalle. De Laurentiis è più imprenditore che presidente e i napoletani devono tenerselo stretto. Al netto di tutto ciò ha un carattere che allontana gli allenatori e non li blinda“, scrive il direttore di Sportitalia.

Secondo Criscitiello il rapporto tra il Presidente ed il tecnico del Napoli sarebbe ai minimi termini.

“Ora avrà un problema con Conte perché è vero che ha un contratto lungo ma neanche puoi trattenere un allenatore così importante e così costoso senza voglia. Conte sente le sirene che arrivano da Milano e Torino, le stesse che un’estate fa sono rimaste inspiegabilmente spente. Conte si è innamorato di Napoli e dei napoletani ma con De Laurentiis il feeling è ai minimi termini. In estate sarà una bella battaglia e capiremo come andrà a finire. Tutti sappiamo che Conte, lo scorso luglio, ha fatto tanti miracoli. In campo e fuori. Senza Conte il Napoli non sarebbe più lo stesso”, h concluso Criscitiello.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 08:58 by Giorgio D’Andrea