Milan, Conceicao lancia l’accusa in conferenza: lo ha detto sull’arbitraggio

Sergio Conceicao ha avuto da ridire poco dopo il fischio finale della sfida il Napoli e il Milan: il tecnico rossonero mette nel mirino la gestione da parte del direttore di gara.

Tre punti importanti per il Napoli, che contro il Milan riesce portarsi a casa la vittoria, mandando tutt’altro che un messaggio di resa nei confronti dell’Inter, che nel pomeriggio invece ha vinto contro l’Udinese a San Siro.

Ad analizzare il match è stato anche il tecnico del club rossonero, Sergio Conceicao, che non ha nascosto tutte le difficoltà che il Diavolo ha dovuto affrontare alla vigilia immediata del big match del Diego Armando Maradona. Ma nel corso della conferenza stampa post match, il portoghese mette nel mirino anche l’arbitraggio.

Napoli – Milan, Conceicao ha da ridire sul recupero: le parole fanno discutere

Sergio Conceicao ha avuto modo di commentare anche l’ammonizione rimediata nel corso della sfida di questa sera del suo Milan contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico a tal riguardo:

“Sono stato ammonito pure io, non so il perché: si è giocato poco come tempo effettivo, è normale che la squadra che vince perda tempo ma devi dare 10-12 minuti di recupero e non solo 5”

Last Updated on 31 Mar 2025 – 00:01 by Francesco Fildi