Ultime Calcio Napoli – Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimissimi dubbi di formazione per la sfida contro il Venezia: c’è ancora un ballottaggio apertissimo

Ancora dubbi sulla formazione che Antonio Conte schiererà quest’oggi contro il Venezia. Tra le ultime calcio Napoli, proprio le scelte del tecnico salentino tengono ancora banco a poche ore dall’inizio della partita al Maradona. Sarà l’ultimo impegno degli azzurri nel 2024 tra le mura amiche, con la speranza di lasciare un bel ricordo di strappare 3 punti preziosissimi.

I partenopei, infatti, possono tornare in testa alla classifica di Serie A in coabitazione con l’Atalanta, che ha pareggiato per 1-1 in extremis, ieri sera, contro la Lazio. Un risultato che permetterebbe a Lukaku e compagni di rosicchiare due punti, in caso di successo quest’oggi, e di mantenere anche il momentaneo distacco di +1 sull’Inter, che dovrà sempre recuperare la partita contro la Fiorentina.

Napoli, col Venezia ancora un dubbio di formazione: il ballottaggio

Sempre più raro immaginare che Antonio Conte abbia dei dubbi sulla formazione da schierare in campo. Il suo Napoli, infatti, ha ormai una struttura delineata negli 11 titolarissimi, ma un ballottaggio resta ancora aperto per la sfida odierna contro il Venezia.

Tutto è nato dai dubbi sulle condizioni fisiche di Kvaratskhelia, rientrato solamente la scorsa settimana dopo un infortunio, e su quelle di salute di Matteo Politano, che ha contratto un virus in settimana. Le prestazioni di David Neres, tra i migliori nelle ultime uscite, hanno ampliato ulteriormente le incertezze nella testa di Conte.

Già contro il Genoa, infatti, il brasiliano aveva preso il posto di Kvara egregiamente, così come era successo con l’Udinese. Due sfide in cui ha mostrato il meglio di sé, non facendo rimpiangere l’assenza del georgiano. Da quel momento, la richiesta dei tifosi di vedere entrambi in campo a discapito di Politano si è fatta sempre più insistente.

Neres, Kvara e Politano: in tre per due posti. Cosa farà Conte

Tanta è l’incertezza intorno a questi tre nomi, che i quotidiani di questa mattina riportano formule diverse dello schieramento in campo contro il Venezia. L’ipotesi più plausibile, al momento, è che David Neres e Matteo Politano partano dal primo minuto, facendo accomodare in panchina Kvaratskhelia.

Non si esclude, però, che il 77 possa finalmente giocare dal primo minuto insieme al brasiliano, permettendo a Politano di giocare meno minuti, avendo smaltito da poco il virus influenzale. Meno probabile la chance di vedere Kvara con Politano dall’inizio.

Nessun dubbio, invece, sul resto della formazione contro il Venezia, con Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera ai lati, Rrahmani con Juan Jesus centrali, Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo e Lukaku a guidare il centro dell’attacco.