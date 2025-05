Lecce-Napoli, il chiarimento ad Open Var sull’episodio di Spinazzola: nessun dubbio

Il format Open Var fa luce sull’episodio tanto discusso: il chiarimento elimina tutti i dubbi nati nelle ultime ore.

Il Napoli espugna il Via del Mare di Lecce e resta al primo posto. Una splendida rete di Giacomo Raspadori regala ad Antonio Conte una vittoria pesantissima. Il club azzurro mantiene il distacco di tre punti dall’Inter facendo sognare tutti i tifosi partenopei. Le prossime gare saranno davvero decisive per la corsa al titolo.

Uno degli episodi più discussi del match è stato il presunto tocco di mano da parte di Leonardo Spinazzola. Rivedendo i replay, non è molto chiaro il punto esatto in cui il pallone colpisce l’esterno del Napoli. In molti hanno gridato all’errore arbitrale, ma le comunicazioni tra arbitro e sala Var messe a disposizione da Dazn eliminano ogni dubbio.

Nessun tocco di mano da parte di Spinazzola

Il dirigente AIA Dino Tommasi fuga ogni dubbio confermando la scelta dell’arbitro Massa e del Var. Spinazzola non ha toccato il pallone col braccio, bensì col petto o col fianco.

Durante il format Open Var in onda su Dazn, il responsabile degli arbitri AIA Dino Tommasi ha commentato l’episodio di Spinazzola. Il suo presunto tocco di mano ha fatto discutere tutti, ma l’ex arbitro ha sciolto ogni dubbio:

“Il pallone tocca il petto e il fianco. Anche se accidentalmente avesse toccato il braccio non sarebbe stato mai punibile perché è un braccio che va a chiudere, non va verso il pallone”

Tommasi ha inoltre elogiato l’ottimo lavoro del VAR Mariani e dell’AVAR: ascoltando l’audio del loro confronto durante la revisione, entrambi hanno subito escluso il tocco con il braccio, notando come il pallone vada a sbattere nella zona compresa tra petto e fianco.