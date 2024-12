Ultime Napoli Calcio – Gli azzurri possono tornare primi in classifica ad una condizione: decisivo il pareggio tra Atalanta e Lazio

Giungono ultime Napoli calcio felici per i tifosi partenopei. L’Atalanta si è fermata in casa della Lazio dopo 11 vittorie consecutive. La Dea, in svantaggio fino al minuto 88 è riuscita ad acciuffare un pareggio con il gol di Brescianini. I nerazzurri si salvano, dunque, e conquistano un punto preziosissimo per come si era messa la partita.

La squadra di Gasperini era passata in svantaggio nel primo tempo per la rete di Dele Bashiru e con questo risultato si sarebbe fermata a 40 punti, gli stessi dell’Inter che ha però una partita in meno. Grazie alla terza rete in campionato dell’ex Frosinone, invece, i bergamaschi restano a +1 sulla squadra di Inzaghi, sempre in attesa di recuperare la sfida con la Fiorentina.

Il Napoli può tornare primo: servirà una vittoria con il Venezia

Di questo pareggio ne può approfittare il Napoli. Gli azzurri hanno 38 punti, tre in meno proprio dell’Atalanta. Una vittoria nell’ultima partita dell’anno, al Maradona, potrebbe significare nuovamente primo posto. La squadra di Conte può agganciare la Dea in caso di successo contro il Venezia.

A quel punto, gli uomini allenati da Antonio Conte avrebbero 41 punti, con lo scontro diretto a sfavore, all’andata, ma con la prospettiva di essere tornati a +1 dall’Inter con una gara in meno. Sarà dunque cruciale non sbagliare la sfida di domani, domenica 29 dicembre, per riprendersi la vetta della Serie A. Intanto, con questo pareggio, la Lazio si è portata a 35, rischiando di scivolare a -6 dal Napoli in caso di successo su Di Francesco.