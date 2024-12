Calcio Napoli Ultimissime – La dirigenza partenopea sarebbe intenzionata a chiudere un colpo in attacco a gennaio, anche in prospettiva dell’estate, per anticipare la concorrenza

Il mercato non si ferma mai e ancor prima di partire ufficialmente le voci si susseguono ripetutamente. Per il calcio Napoli ultimissime arrivano proprio in queste ore e coinvolgerebbero un attaccante. Sulle pagine di Spazio Napoli vi abbiamo riportato diversi rumors che si stanno susseguendo soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

Il ruolo del difensore centrale resta quello di assoluta necessità, quello sul quale la dirigenza partenopea vuole insistere per tentare di ottenere una fumata bianca il prima possibile. Dai nomi di Kiwior e Ismajli alla priorità Danilo, che addirittura potrebbe coinvolgere Raspadori. Senza dimenticare anche il ruolo di terzino sinistro, con Spinazzola che potrebbe fare le valigie dopo 6 mesi dal suo arrivo.

Calciomercato, il Napoli vuole spingere per Duran: tentativo già a gennaio

Il d.s. Giovanni Manna, però, non starebbe guardando solamente profili utili per il reparto arretrato, ma avrebbe ampliato il suo raggio d’azione anche per l’attacco. A riportare novità sul colpo Jhon Duran, di cui vi avevamo parlato già negli scorsi giorni, è stato l’esperto di mercato Ciro Venerato, che ha fatto il punto sul giocatore.

L’idea del Napoli è quella di rinforzarsi in vista di giugno, quando Raspadori e Simeone saluteranno. Da tempo è Ange-Yoan Bonny ad aggirarsi intorno all’0rbita partenopea, ma la società si sta guardando anche altrove. Per questo il nome di Jhon Duran continua ad essere accostato agli azzurri. Classe 2003, il colombiano ha segnato 11 reti in 24 presenze con l’Aston Villa ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il Napoli avrebbe già avuto due colloqui con gli agenti del calciatore e in tempi brevi potrebbe confrontarsi anche con il club di Premier League per capire i margini della trattativa. Non si esclude che, per anticipare la concorrenza, il patron De Laurentiis voglia spingere per chiudere già a gennaio e lasciare in prestito il giocatore fino all’estate, quando diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore azzurro.

Si tratta solamente di ipotesi al momento, che, come detto, non sono neanche del tutto prioritarie. Dopo aver sistemato la questione difensore centrale, il Napoli potrà pensare a qualsiasi altro colpo, sperando che per l’estate si concretizzi anche la cessione di Victor Osimhen, che potrà aiutare in molti altri investimenti da mettere a disposizione di Antonio Conte.