Napoli, scelto il vice Lukaku per la prossima stagione: è un pallino di De Laurentiis

Il Napoli ha scelto il vice di Romelu Lukaku per la prossima stagione, si tratta di un pallino di De Laurentiis: contatti con l’agente già avviati

La stagione del Napoli è ancora ricca di storie da raccontare, ma il club avrebbe già mosso i primi passi verso la prossima annata. Il calciomercato dista ancora 3 mesi, ma è ora che le società devono mettere le basi per costruire una rosa solida. Dando quasi per scontato che Antonio Conte decida di rimanere almeno un’altra stagione sulla panchina dei partenopei, l’intenzione è quella di costruire una formazione perfetta per lui.

Una squadra in grado di essere competitiva su tre fronti, compresa la Champions League che verrà conquistata attraverso il risultato di questo campionato. Una delle priorità del club è quella di trovare un’alternativa a Romelu Lukaku in attacco e il presidente De Laurentiis avrebbe già il suo pupillo da portare sotto l’ombra del Vesuvio.

Bonny: il desiderio di De Laurentiis per il mercato

Il vero pallino di Aurelio De Laurentiis, sembra avere un nome e un cognome: Ange-Yoan Bonny, giovane stella del Parma. Non è un mistero che il numero uno azzurro stia tenendo d’occhio questo ragazzo da un po’, e pare che il prossimo calciomercato estivo possa essere il momento decisivo per portarlo al Napoli.

Negli ultimi mesi, durante i vari incontri con Federico Pastorello, agente di Alex Meret, per discutere il rinnovo del portiere, sono state già gettate le basi per un’operazione che potrebbe infiammare i tifosi partenopei. Ma perché il Napoli sembra così determinato a puntare su di lui?

In questa stagione, con la maglia del Parma, ha disputato 29 partite, mettendo a segno 6 gol. Non male per un ragazzo che sta ancora affinando il suo talento. Bonny unisce forza fisica a una tecnica invidiabile, qualità che lo rendono un profilo perfetto per il calcio moderno. E non è tutto: il giovane ha già collezionato 4 presenze con la nazionale francese under 21, un segnale chiaro del suo potenziale internazionale.

A Parma lo considerano un gioiellino, e non è difficile capire perché. La sua capacità di svariare sul fronte offensivo, combinata a un fiuto per il gol che ricorda i grandi bomber, lo ha fatto entrare nei radar di diversi club. Eppure, sembra che il Napoli abbia un posto speciale nei suoi pensieri, o almeno in quelli di De Laurentiis, che non vede l’ora di aggiungerlo alla rosa azzurra. Si parla di una valutazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma con qualche contropartita tecnica, magari un giovane della primavera azzurra, l’affare potrebbe decollare.