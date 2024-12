Acquisti Napoli – Arriva in diretta una novità legata alla campagna acquisti del club partenopeo: particolare all’attenzione al reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte.

Quali saranno i prossimi acquisti che la SSC Napoli effettuerà nei prossimi mesi? I tifosi, a poco meno di due settimane dall’inizio della sessione invernale, non fanno altro che chiedersi quali saranno i giocatori su cui Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club azzurro, ndr) punterà in vista di gennaio, ma anche del prossimo giugno. È noto, infatti, che gennaio è spesso una sorta di tappa interlocutoria per l’estate, quando gli affari che vengono messi a segno sono, di solito, più corposi.

Ed è tra gennaio e giugno che il Napoli potrebbe pensare di puntellare la difesa. Un colpo è praticamente urgente, considerando che la tempistica relativa all’infortunio di Alessandro Buongiorno non è precisa. È possibile, invece, che per il secondo affare si possa aspettare direttamente giugno, quando il mercato stesso potrebbe offrire un’occasione d’oro come Stefan de Vrij, il cui contratto con l’Inter è in scadenza. A parlarne è stato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, sbilanciandosi anche su quello che può essere il difensore per il mercato di gennaio.

Calciomercato, occhio agli acquisti: il punto a Radio Kiss Kiss Napoli

In casa Napoli, ci si aspettano mesi e settimane roventi per quanto riguarda il mercato. Antonio Conte, tecnico del club azzurro, ha spesso ribadito la necessità di puntellare la rosa e non è affatto un mistero che il reparto maggiormente indiziato per possibili novità è quello difensivo.

Sotto questo punto di vista, a fare il punto della situazione è il giornalista Valter De Maggio. Di seguito, quanto riportato dal sito dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli:

Ismajli? L’Empoli non si priverà di lui a gennaio. È Kiwior la scelta numero uno del Napoli. Conte fece una lista a Manna prima di Dimaro e sono arrivati tutti i nomi fatti da Conte. Poi c’erano due nomi che non sono arrivati perchè Osimhen non è stato ceduto. Per giugno l’obiettivo numero uno sarà De Vrij. Se poi l’Arsenal non liberasse Kiwior si potrebbe ricorrere a Luiz Felipe”.

Una situazione, insomma, da tenere d’occhio, con la società che intende dare il segnale giusto e il supporto dovuto ad Antonio Conte, che si aspetta diversi regali sotto l’albero di Natale.