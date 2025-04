“Il Napoli potrebbe rallentare”, l’annuncio riguarda Conte: tifosi senza parole!

Annuncio agghiacciante su Conte, con il Napoli che ora alla prossima partita dovrà fare a meno del proprio tecnico

Il Napoli sta pian piano rialzando la testa dopo un periodo molto difficile, dove i punti stentavano ad arrivare. La vittoria contro il Milan dà sicuramente morale ai calciatori in vista del rush finale di stagione, in cui si sta cominciando – finalmente – a parlare di Scudetto, senza più nascondersi o pensare agli obiettivi minimi. Gli azzurri sono lì, “aggrappati come i gatti” all’Inter, sempre a tre punti dalla vetta.

Difficile anche sperare in un passo falso dei ragazzi di Simone Inzaghi, che possiedono una squadra più attrezzata, ma sicuramente con più sfide da affrontare rispetto ai partenopei. La piazza chiede di crederci e Conte non è da meno, siamo in una fase cruciale del campionato.

Marcolin teme l’assenza di Conte: le sue parole in diretta

Antonio Conte nella prossima sfida del Napoli, che sarà ospite al ‘Dall’Ara” contro il Bologna, per la 31esima giornata di campionato, non siederà in panchina perché squalificato. Il tecnico era in diffida e, nella gara contro il Milan è stato ammonito per eccessive proteste.

Dario Marcolin. ex capitano azzurro e ora opinionista di DAZN, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dell’assenza del tecnico contro il Bologna: “Nonostante Stellini abbia fatto bene quando Conte era squalificato, si farà sentire l’assenza della voce di Antonio: è un’arma che fa crescere l’intensità. I calciatori per questo motivo – dice Marcolin ai microfoni – potrebbero rallentare involontariamente, senza Conte parti con mezzo punto di svantaggio“.

Difatti, con il tecnico ex Inter e Juve squalificato, toccherà al suo storico vice Stellini seguire la squadra nell’insidiosa trasferta emiliana.

Napoli, con o senza Conte bisogna crederci: Bologna difficile

Il Napoli deve continuare a mettere pressione all’Inter capolista perché ora per loro potrebbe arrivare un momento difficile da affrontare. Tra Coppa Italia e Champions League, Conte può sperare in un passo falso del suo collega.

Per molti il campionato passa attraverso questa giornata. Il Bologna di Vincenzo Italiano è una delle peggiori squadre da affrontare in questo periodo, visto il loro momento di forma straordinario. Gli azzurri arriveranno, dopo tantissimo tempo, con l’intero gruppo squadra.

McTominay ha smaltito l’influenza, Lobotka c’è e Spinazzola è verso la convocazione. Stellini, sotto consiglio di Conte, dovrà trovare le giuste pedine per portare a Napoli tre punti preziosissimi e non far sfumare il sogno dei tifosi.