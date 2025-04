Osimhen, la verità sulla Juventus e la nuova ipotesi con il Manchester United: blitz di Manna

Il futuro di Osimhen è ancora da definire, tra la pista Juventus e la nuova pista con il Manchester United: Manna lavora per l’attaccante nigeriano

Giovanni Manna non è tipo da starsene con le mani in mano. Ha fatto un blitz di poche ore a Londra, tornando ieri dalla sua missione inglese con un obiettivo chiaro: sondare le intenzioni delle big della Premier League, Manchester United e Chelsea, sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è il nome caldo del calciomercato 2025, un talento che tutti vogliono, ma che nessuno sembra disposto a pagare a prezzo pieno.

La clausola da 75 milioni di euro fissata da Aurelio De Laurentiis è lì, ben visibile, ma il presidente azzurro potrebbe non alzare muri invalicabili. Intanto, la Juventus ci prova, nonostante il gelo con il club partenopeo renda tutto più complicato.

Osimhen, Manchester United e Chelsea: chi vincerà la corsa al bomber?

Victor Osimhen è il sogno proibito di mezza Europa, e non è difficile capire perché. Con 28 gol in 32 partite al Galatasaray, dove è in prestito dal Napoli, il nigeriano sta dimostrando ancora una volta di essere un attaccante completo con fisico, tecnica e soprattutto fiuto per il gol.

Manchester United e Chelsea lo corteggiano da tempo, ma il blitz di Manna a Londra lascia intendere che le trattative stanno entrando nel vivo. I Red Devils, guidati da Ruben Amorim, vedono in lui il rinforzo ideale per un attacco che stenta. Dall’altra parte, i Blues di Enzo Maresca cercano un bomber per tornare in Champions League, e Osimhen è in cima alla lista.

Il problema? Tutti vogliono uno sconto sulla clausola da 75 milioni. De Laurentiis, però, non è tipo da svendere i suoi gioielli. Si dice che a Londra Manna abbia voluto tastare il polso, capire se le due big siano pronte a mettere sul piatto la cifra richiesta o se preferiscano giocare al ribasso.

Juventus-Osimhen: un affare possibile nonostante il gelo con Napoli?

Intanto, Juventus non sta a guardare. I bianconeri hanno già avviato contatti con l’entourage di Osimhen, e Victor non avrebbe problemi a indossare la maglia bianconera. Ma c’è un ostacolo nella trattativa: il rapporto glaciale tra Cristiano Giuntoli, ds juventino ed ex Napoli, e il club azzurro. Trattare con De Laurentiis non sarà una passeggiata, e la clausola da 75 milioni, che non si applica ai club italiani, potrebbe trasformarsi in una richiesta ancora più salata.

Eppure, la Juve ci crede. Fonti vicine al club parlano di un interesse concreto, spinto dalla necessità di un attaccante di peso per il 2025, soprattutto se Dusan Vlahovic dovesse salutare. Osimhen, con la sua grinta sarebbe perfetto per l’allenatore del futuro. Per ora è tutto un gioco di diplomazia. Manna sa che la Juventus è in agguato, e il suo viaggio a Londra potrebbe essere anche un modo per accelerare le mosse delle inglesi e mettere pressione ai rivali italiani. Il mercato, si sa, vive di questi intrighi.

Osimhen a Manchester: l’ipotesi dello scambio col Napoli

Se la pista che porta Osimhen al Manchester United dovesse decollare, il Napoli potrebbe ritrovarsi con due regali inaspettati. Il primo è Joshua Zirkzee, 23 anni, ex Bologna, che alla sua prima stagione con i Red Devils non ha brillato: solo 6 gol in 45 presenze, numeri lontani da quelli che lo avevano fatto esplodere in Serie A. Tornare in Italia, sotto la guida di Conte, potrebbe essere la svolta per lui.

Il secondo nome è Alejandro Garnacho, il giovane argentino che sta facendo parlare di sé in Premier League. Vero, l’entourage del ragazzo non si è comportato benissimo con Manna a gennaio, uno sgarbo che brucia ancora, ma il mercato vive di perdoni e opportunità.

Tutto dipende da quanto il Manchester United sia disposto a spingersi per Osimhen. La clausola da 75 milioni è un muro, ma non di cemento armato. De Laurentiis potrebbe cedere di fronte a un’offerta cash più contropartite, e Manna sembra avere le idee chiare. Intanto, a Napoli si sogna in grande.

Last Updated on 4 Apr 2025 – 10:38 by Claudio Mancini