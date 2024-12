Buone notizie sui tempi di recupero e il rientro dall’infortunio di Alessandro Buongiorno: le ultimissime sul Napoli

Dopo la caduta, la risalita. È proprio il caso di dirlo, perché Alessandro Buongiorno è già proiettato a superare questo infortunio e ha iniziato già l’iter riabilitativo per tornare presto in campo. Ecco le ultimissime sul Napoli e la data del rientro del difensore centrale azzurro.

Non è stato certamente un infortunio banale per Buongiorno, caduto rovinosamente sui prati di Castel Volturno durante l’allenamento, a poche ore dalla cena di Natale. Il difensore, infatti, non era presente alla cena di gala. Ma oggi ha già iniziato la fase riabilitativa, che sarà lunga ma non troppo. Infatti, arrivano notizie confortanti dal responsabile del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Pineta Grande Domenico Falco, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato i tempi di recupero.

Buongiorno, c’è fiducia sui tempi di recupero: l’annuncio

La doppia frattura delle vertebre lombari frenerà il difensore per un periodo piuttosto lungo. O meglio, salterà partite importanti. Sicuramente la sua ultima gara disputata nel 2024 rimarrà la vittoria contro l’Udinese. Ora dovrà lavorare per ritornare al più presto, nelle migliori condizioni psicofisiche per il 2025.

Stando a quanto confermato dal dottor Falco, il giocatore ha riportato un infortunio serio:

“Ha subito la frattura dei processi trasversi che sono sono punti di inserzione per i muscoli e possono anche articolarsi con le coste forniscono punti di attacco ai muscoli, due piccole ali laterali, quindi le vertebre non sono coinvolte”

Poi ha svelato i tempi di recupero del ragazzo:

“In 4 settimane sarà abile ed arruolabile. Sono certo e firmo che tra quattro settimane Buongiorno tornerà in campo, sono tranquillo per l’eccellenza dello staff del Napoli e per questo mi sbilancio”

Dunque, secondo i calcoli del dottore, il centrale del Napoli salterà le gare contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta. Il rientro può avvenire contro la Juventus al Maradona nel weekend del 26 gennaio.

Per le future partite in programma, Antonio Conte valuta le due opzioni Juan Jesus e Rafa Marin. Il brasiliano sembrerebbe in leggero vantaggio, almeno inizialmente, perché diretto sostituto di Alessandro Buongiorno e dal piede mancino. A gennaio, però, Manna interverrà sul mercato e acquisterà un nuovo centrale. Anche senza infortunio dell’ex Toro era messo in preventivo un rinforzo per la difesa.