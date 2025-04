Napoli, accordo con il club per 25 milioni: sarà il secondo acquisto dell’estate

Il Napoli pone le basi per il calciomercato ed è vicino a chiudere un accordo da 25 milioni di euro per il secondo acquisto dell’estate: scopri di chi si tratta

É un Napoli particolarmente attivo quello di questi giorni che precedono la sfida contro il Bologna. La dirigenza partenopea, pur consapevole di giocarsi ancora tantissimo nell’annata in corso, ha già posto le prime basi per il prossimo campionato. Come vi abbiamo riportato questa mattina, gli azzurri si stanno muovendo in tutti i settori del campo.

Dalla difesa, con Conte che ha già scelto i due nomi per il futuro, passando per il centrocampo con Lewis Ferguson grande obiettivo, fino all’attacco con De Laurentiis che ha il suo pupillo come vice Lukaku. Il reparto, offensivo, però, non equivale solamente alla punta centrale, ma anche agli esterni. Ed è qui che Giovanni Manna avrebbe già trovato il suo secondo accordo, dopo quello per Marianucci in difesa con l’Empoli.

Calciomercato Napoli, Paixao vicino: i dettagli dell’operazione

Il nome individuato per la prossima stagione è quello di Igor Paixao, dato che, secondo Il Mattino, con il Feyenoord sembra esserci già un’intesa per la prossima stagione. Con un cartellino che si aggira sui 25 milioni di euro, il brasiliano si candida a essere uno dei primi colpi di giugno per il calciomercato del Napoli. Il suo non è un nome qualunque. Classe 2000, nato a Macapá, in Brasile, ha conquistato l’Europa con la maglia del Feyenoord, dove si è imposto come un’ala sinistra dal talento cristallino. Velocità, dribbling, un fiuto per il gol da brividi. I n questa stagione ha già messo a segno 14 reti e 15 assist in 40 presenze tra Eredivisie e Champions League. Numeri da capogiro per un giocatore di appena 24 anni, che ha dimostrato di saper reggere la pressione anche contro squadre di livello, come il Milan, battuto grazie a una sua prestazione stellare nei playoff di Champions. A Napoli lo vedono come l’erede naturale di Khvicha Kvaratskhelia, mai sostituito realmente. Paixao porta con sé quel mix di fantasia e concretezza che piace tanto ad Antonio Conte, un tecnico che ama gli esterni capaci di spaccare le partite. I 25 milioni di euro chiesti dal club olandese non sono pochi , ma il Napoli sembra disposto a fare l’investimento. Del resto, con il ritorno in Champions League ormai a un passo, serve una rosa all’altezza, e l’esterno brasiliano potrebbe essere il tassello perfetto per rinforzare l’attacco.

Last Updated on 4 Apr 2025 – 10:00 by Claudio Mancini