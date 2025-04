Conte non ha dubbi, chiesti questi due difensori per la prossima stagione: di chi si tratta

Antonio Conte non ha dubbi, ha già condiviso con Manna i nomi dei due difensori in cima ai suoi desideri per la prossima stagione: le ultime

Sa come muoversi Antonio Conte, ma soprattutto è consapevole di quello che serve al Napoli. La squadra dovrà rinforzarsi in vista della prossima stagione, per risultare competitiva in Serie A, Coppa Italia e in Champions League. La rosa attuale non può essere ancora all’altezza di un triplo impegno e bisognerà fare uno sforzo in estate per migliorare il gruppo, se si vorrà migliorare la stagione in corso.

Per riuscirci, il tecnico leccese ha già iniziato a parlare con Giovanni Manna, ds dei partenopei. Oltre a Lewis Ferguson a centrocampo e al nome di Bonny in attacco, che piacerebbe molto a De Laurentiis, il focus dell’allenatore azzurro è sulla difesa. Con l’addio di Juan Jesus e l’uscita di Rafa Marin, serviranno rinforzi degni di nota.

Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, non perde tempo. Con il calciomercato estivo 2025 ancora lontano, ha già iniziato a tessere la sua tela, bussando alla porta dell’Udinese per Oumar Solet e del Bologna per Sam Beukema. Due nomi che fanno battere il cuore ai tifosi azzurri, due difensori che potrebbero rinforzare una squadra con ambizioni da scudetto e un ritorno in Champions League ormai quasi certo.

Manna sa bene che per competere su più fronti serve una rosa profonda e solida, soprattutto in difesa. Ecco perché ha messo gli occhi su Oumar Solet, il francese classe 2000 che sta sorprendendo tutti con l’Udinese. Arrivato a parametro zero dal Salisburgo nell’estate 2024, Solet si è imposto come un centrale fisico, rapido e con ottime letture di gioco. Non è un caso che il Napoli lo segua da tempo. Già nel 2023, quando era ancora in Austria, gli azzurri avevano provato a portarlo a casa, ma l’affare sfumò per le richieste troppo alte del Salisburgo.

E poi c’è Sam Beukema, il colosso olandese del Bologna. A 26 anni, il difensore ha dimostrato di essere un vero jolly: gioca nella difesa a tre, si adatta a destra o a sinistra e, all’occorrenza, sa fare anche il terzino. Con 27 presenze in Serie A nella stagione in corso, è uno dei pilastri della squadra di Vincenzo Italiano. Il suo nome non è nuovo a Napoli. Anni fa, infatti, quando militava nell’AZ Alkmaar, ci fu un timido sondaggio, ma ora l’interesse è concreto. Manna vede in lui il profilo ideale per alzare il livello del reparto arretrato.

Solet e Beukema: cifre e strategie del Napoli di Antonio Conte

Solet a Udine lo descrivono come un leader silenzioso, uno che in campo parla con i fatti. Nella stagione in corso ha già attirato l’attenzione di club come l’Inter, alla quale ha segnato, ma il Napoli sembra avere una marcia in più, grazie anche ai rapporti storici con la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese. Certo, non sarà facile. Si parla di una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che l’Udinese non intende scontare e che, anzi, sembra destinata a salire.

Dall’altra parte, Beukema è un nome che scalda il cuore dei tifosi del Bologna, ma che potrebbe presto cambiare aria. Acquistato per 7,5 milioni dall’AZ Alkmaar nel 2023, oggi il suo valore è triplicato. Il Bologna, forte della sua stagione in Champions League, chiede almeno 25-30 milioni per lasciarlo partire. Un investimento pesante, ma giustificato. Beukema non è solo un difensore affidabile, è un giocatore che porta equilibrio e versatilità. Un doppio colpo dal totale di oltre 50 milioni di euro. Il Napoli studia e i tifosi sognano.