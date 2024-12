Mercato Napoli Ultimissime – Giacomo Raspadori potrebbe rientrare in uno scambio con un top club di Serie A: arriva l’ultim’ora incredibile per gennaio

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano dai colleghi di Sky Sport che riportano importantissime novità sul futuro di Giacomo Raspadori. L’attaccante partenopeo è alla ricerca di più spazio e la sua cessione a gennaio non è stata esclusa del tutto, anzi. Un possibile tesoretto farebbe comodo alla società, per poterlo poi reinvestire in altri ruoli da rinforzare. Dovrà arrivare, però, la giusta offerta, altrimenti l’ex Sassuolo non si muoverà.

Antonio Conte non se ne priverebbe di certo a cuor leggero, soprattutto perché una rosa profonda è uno dei modi migliori per restare competitivi fino alla fine dell’anno. Che si tratti del piazzamento Champions o del sogno scudetto, un talento come Raspadori può far comodo, anche se sofferente per un modulo che non lo premia. Proprio per quest’ultima causa, il Napoli non avrebbe escluso a priori una sua partenza, a differenza di quanto si può dire per Simeone.

Raspadori, pedina di scambio per Danilo: le ultime di mercato

La voce più ricorrente questa sera è quella che vedrebbe protagonista proprio Jack Raspadori, coinvolto in un possibile scambio con la Juventus per Danilo. Sempre in serata vi abbiamo riportato come il difensore brasiliano sia in cima alla lista di Giovanni Manna per gennaio e questo aumenterebbe le chance di vedere un tentativo ancora più concreto da parte del Napoli di arrivare al capitano bianconero.

Ovviamente, lo scambio prevedrebbe un conguaglio a favore del Napoli da almeno 20 milioni di euro, che servirebbero a rinforzare altre zone del campo. In questo modo, gli azzurri si sarebbero rinforzati in difesa, potendo cedere Juan Jesus, avrebbero liberato uno slot offensivo purtroppo sprecato e avrebbero la chance di acquistare un calciatore che possa agire dal centrocampo in su. Senza escludere anche la cessione di Spinazzola, con l’ipotesi Biraghi sempre aperta.