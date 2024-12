Ultimissime Calcio Napoli – La società starebbe valutando un super colpo da 40 milioni di euro per rinforzare la rosa: ha stregato tutti. Di chi si tratta

Migliorare la rosa a propria disposizione è un obiettivo della società. Tra le ultimissime calcio Napoli c’è anche quella legata ad un possibile colpo di calciomercato che starebbe facendo sognare alcuni dirigenti. A riportare la notizia è Il Mattino, che dedica alcune righe ad un giocatore che farebbe fare follie ai partenopei. Non un modus operandi così comune, ma che potrebbe vedere proprio in questo caso un’eccezione.

La volontà di Aurelio De Laurentiis e di Giovanni Manna è quella di permettere ad Antonio Conte di ritornare in Champions League, in primis, e poi poter sognare nuovamente uno Scudetto come successo due anni fa con Luciano Spalletti. Per riuscirci servono i calciatori migliori, in tutte le zone del campo. A gennaio si partirà ovviamente dalla difesa, specie dopo l’infortunio di Buongiorno, mentre nei prossimi mesi si potranno rinforzare anche altri reparti.

Occhi puntati su Jhon Duran: l’attaccante ha stregato il Napoli

Il nome che avrebbe fatto breccia nei dirigenti del Napoli, è quello di Jhon Duran. Non è la prima volta che questo profilo viene accostato alla Serie A. Lo scorso anno, sempre a gennaio, si parlava di un forte interesse di Milan e Inter, ma non se ne fece più nulla. Il colombiano si è trasferito all’Aston Villa, dalla MLS, nel 2023, per poco più di 16 milioni di euro e ora il suo valore è quasi triplicato.

Dall’inizio di questa stagione, dove conta 24 presenze, ha segnato 11 gol, uno ogni 79 minuti. Una media impressionante, specie se la si analizza ancora più nel dettaglio. In Premier ha segnato 6 reti in 16 partite, una ogni 80 minuti, in Champions 3 in 6 gare, una ogni 68 minuti e in EFL Cup 2 in 2 gare, praticamente una ogni 90 minuti.

Dati pazzeschi, che rendono il 21enne uno dei calciatori più appetibili per la prossima estate. Praticamente impossibile, infatti, strapparlo oggi all’Aston Villa, ma se il suo rendimento dovesse migliorare ancora, anche in estate si farà complicata per il Napoli. Ecco perché, secondo Il Mattino, gli azzurri vorrebbero parlare con l’entourage del giocatore già da adesso e capire quali aperture potranno esserci per luglio e agosto.

L’attuale valore di mercato è di 40 milioni di euro, ma non escludiamo che possa lievitare ulteriormente. Una spesa ancora più alta diventerebbe difficile per gli azzurri, che hanno già investito tanto su Lukaku. Quello di Duran, però, resta un nome da tenere monitorato, un piccolo sogno di mercato che andrà approfondito nei prossimi mesi.