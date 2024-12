Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte interviene subito per l’infortunio di Buongiorno: le tre opzioni in campo prima dell’arrivo dei rinforzi dal calciomercato

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla pessima novità dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Tra le notizie calcio Napoli dell’ultimo periodo, quella del pomeriggio di ieri ha sicuramente rovinato il finale di 2024 a diversi tifosi e non solo. Anche per Antonio Conte la chiusura di questo anno solare non poteva essere delle peggiori. Il centrale è, probabilmente, il peggior giocatore che si potesse infortunare in casa azzurra.

La squadra ha saputo sopperire alla mancanza di Lobotka nei mesi scorsi, seppur Gilmour non è ancora all’altezza dello slovacco. E contro l’Udinese, Neres ha saputo far dimenticare l’assenza di Kvaratskhelia, che sarà out almeno per un’altra partita ancora. Ma quello di Buongiorno, rischia di essere un buco che non può essere colmato, per via di una rosa non ancora tutta all’altezza.

Buongiorno infortunato, Conte interviene: le tre idee prima del calciomercato

Come vi abbiamo riportato anche questa mattina, il Napoli interverrà immediatamente sul mercato per trovare un rinforzo utile a far patire meno il ko di Buongiorno, ma prima di allora dovrà essere Conte a prendere provvedimenti. Il tecnico è chiamato a studiare una strategia per uscire indenni dalle partite contro Genoa e Venezia e, con ogni probabilità, anche Fiorentina, dato che per il 4 gennaio difficilmente il club avrà già acquistato qualcuno.