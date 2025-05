“Agenti in città”, boom Napoli: pronta la trattativa con Manna

Il Napoli giocherà domani sera contro il Genoa, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per giocare un altro match davvero fondamentale nella corsa scudetto contro l’Inter. I partenopei, infatti, ospiteranno domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Patrick Vieira.

Lo stesso tecnico francese ha ribadito che, nonostante il solo punto totalizzato dai suoi uomini nelle ultime quattro giornate di campionato, il suo Genoa ha tutta l’intenzione di fornire una grande prestazione contro il Napoli. Tuttavia, in attesa della gara di domani contro i rossoblù, bisogna registrare un annuncio importante in sede di calciomercato.

Napoli, agenti di David in città per trattare con Manna: l’annuncio

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, gli agenti di Jonathan David sono città e nei prossimi giorni inizieranno la trattativa con Giovanni Manna per cercare di portare il loro assistito in maglia azzurra. Ricordiamo che l’attaccante canadese dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore svincolato, visto che non rinnoverà il suo contratto con il Lille.

Il Napoli, vista la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha infatti bisogno di un almeno un altro attaccante centrale per l’annata 2025/26. Su Jonathan David, però, bisogna registrare anche l’interesse di altre due big del nostro campionato di Serie A. I club in questione sono la Juve e l’Inter.