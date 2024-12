Calciomercato Napoli Ultimissime – L’infortunio di Buongiorno ha costretto il Napoli ad accelerare i tempi per trovare un difensore centrale: sono 4 i nomi in pole

L’infortunio di Buongiorno ha inguaiato i piani degli azzurri. Una pessima notizia che ha modificato il calciomercato Napoli ultimissime, infatti, riportano di un accelerata da parte del club partenopeo per trovare un rinforzo immediato nella campagna acquisti di gennaio. Buongiorno è il pilastro della difesa del Napoli e quando quest’anno è mancato, la squadra è naufragata.

Non c’era alla prima con il Verona e sono stati subiti 3 gol e la stessa sorte è capitata quando è stato fatto accomodare in panchina in Coppa Italia contro la Lazio. Uno come lui non doveva infortunarsi. Il Napoli è privo del suo giocatore migliore in termini di costanza e deve rinunciare già da una settimana anche a quello più talentuoso, Kvaratskhelia. Un finale di 2024 da incubo.

Buongiorno, l’infortunio fa attivare Manna: i nomi in pole per gennaio

La società dovrà dunque correre subito ai ripari, perché la notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata. Moltissimi tifosi temevano questo momento, dato che l’alternativa in difesa non c’è. Juan Jesus non è assolutamente più affidabile, lo ha dimostrato per tutta la scorsa stagione e anche quando è sceso in campo quest’anno è stato ampiamente insufficiente.

Rafa Marin non ha ancora ottenuto la fiducia di Conte e le prestazioni in Coppa Italia hanno fatto capire perché. Lo spagnolo sembra che debba entrare nei meccanismi della difesa italiana e ha faticato nelle sue gare contro Palermo e Lazio. Ecco perché, con la possibilità di rivedere Buongiorno solamente a febbraio, urgerà trovare un rinforzo dal mercato.

Se il centrale del Napoli doveva farsi per forza male, meglio ora. La società ha modo di lavorare immediatamente per trovare il rinforzo e sarà scoperta principalmente nelle partite contro Genoa (21 dicembre), Venezia (29 dicembre) e Fiorentina (4 gennaio). Per Napoli-Verona del 23 gennaio bisognerà aver già trovato il nuovo nome in maglia azzurra, anche perché le due gare successive saranno poi con Atalanta e Juventus.

Ma quali sono i difensori sui quali il Napoli ha messo la lente di ingrandimento? I nomi sono circolati già nelle scorse settimane: Kiwior, Luiz Felipe, Danilo e Ismajli. Sarebbero questi, secondo diverse testate giornalistiche, i profili più in trend in queste ore dopo l’infortunio di Buongiorno.

I colpi più complessi sono quelli che porterebbero al difensore della Juventus, che ha ripreso a giocare con più continuità e che i bianconeri non vogliono far partire a gennaio, e il centrale dell’Arsenal. Quest’ultimo potrebbe lasciare in prestito i Gunners, ma c’è forte concorrenza e non è semplice riportarlo in Italia.

Più facile che uno tra Luiz Felipe, svincolato dall’Arabia, e Ismajli, in scadenza con l’Empoli, possano decidere di venire a Napoli per giocare le prime partite e poi fare da panchinari alle spalle di Rrahmani e Buongiorno quando rientrerà. Ora il d.s. Manna deve accelerare e proverà a chiudere una trattativa già per l’apertura del mercato.