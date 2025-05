“De Bruyne al Napoli? L’ambiente è particolare, ma gli può servire”, l’annuncio è arrivato in diretta

Da giorni si parla con insistenza di un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli. L’entusiasmo dell’ambiente è alle stelle per questa possibile operazione e tante voci autorevoli stanno esprimendo la propria opinione su questo rumor.

Kevin De Bruyne potrebbe essere ingaggiato dal Napoli a parametro zero al termine della sua lunga e vincente esperienza al Manchester City. L’opinione pubblica sta esprimendo tante considerazioni a riguardo, tra scetticismo, euforia ed eventuali consigli rivolti al talento belga.

Crasson consiglia Napoli a De Bruyne: le parole in esclusiva

Un’opinione interessante sul possibile approdo di De Bruyne al Napoli è stata espressa da Bertrand Crasson, ex giocatore azzurro degli anni ’90 nonché connazionale del centrocampista. L’ex calciatore belga ha fortemente consigliato l’ambiente partenopeo al classe ’91 nel corso di un‘intervista in esclusiva ai nostri microfoni di SpazioNapoli.it, sottolineando la voglia del 33enne di continuare a essere competitivo nel calcio europeo.

Qui riprese le sue parole:

“Napoli è un posto particolare, dove c’è un’accoglienza molto clamorosa. De Bruyne è un campione, quindi secondo me l’ambiente azzurro gli farebbe bene. Al momento è verso la fine della esperienza al City, motivo per il quale gli farebbe bene trovare nuovi stimoli“.

La concorrenza è folta, ma la volontà pare chiara: cosa farà KDB?

Ovviamente il Napoli non è l’unica squadra interessata a Kevin De Bruyne: un giocatore dalle sue qualità e con il suo palmarès sarebbe un colpo eccezionale per qualunque club del mondo. Nel corso della nostra intervista, Crasson ha sottolineato la volontà del centrocampista di rimanere in Europa e ha spiegato i motivi per i quali un giocatore come lui farebbe bene alla squadra azzurra.

Qui riportato l’estratto dell’intervista:

“Ci sono voci dall’Arabia o dall’America, ma secondo me vuole fare ancora bene in Europa. Per me è un calciatore valido, un campione che con questo allenatore troverà un posto ideale per aiutare la squadra”.

A detta dell’ex Napoli, dunque, Antonio Conte sarebbe l’allenatore perfetto per valorizzare al massimo KDB e riportarlo ai suoi fasti. Dopo alcune stagioni difficili sul piano fisico, infatti, De Bruyne risulterebbe perfetto per lo scacchiere del tecnico salentino e le sue caratteristiche avrebbero un impatto importante sullo stile di gioco partenopeo, nel quale si calerebbe alla perfezione.