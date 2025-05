LIVE – Napoli, segui con noi la conferenza stampa di Antonio Conte

Tra pochi minuti ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte per parlare dle match di domani contro il Genoa.

Dopo la gara vinta allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida molto importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Patrick Vieira.

Proprio per questo motivo, dunque, Antonio Conte ha tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti per cercare di compiere un ulteriore passo verso lo scudetto. Lo stesso tecnico salentino, nel frattempo, tra pochi minuti si presenterà in conferenza stampa per parlare proprio della gara contro i rossoblù.

Napoli, ecco la conferenza stampa di Antonio Conte:

Tra qualche minuto, infatti, Antonio Conte parlerà ai giornalisti presenti a Castel Volturno.