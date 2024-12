Mercato Napoli ultimissime – La Juventus si fionda su uno dei nomi che interessa al Napoli per gennaio: il calciomercato rischia di regalare un colpo di scena inatteso.

Le ultimissime novità di mercato della SSC Napoli regalano un quadro ben preciso per il club azzurro: l’obiettivo principale per gennaio è l’acquisto di un difensore centrale. Il reparto è tenuto sotto stretta osservazione da parte della società partenopea, che intende regalare ad Antonio Conte anche un’ampia gamma di alternative ai due centrali titolari, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Per questo, bisognerà capire quali saranno gli sviluppi legati a Juan Jesus e Rafa Marin, che sembrano non aver convinto del tutto l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Reparto difensivo che deve rinforzare anche la Juve, in seguito agli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal: per questo, ci sono molti profili che interessano nello stesso tempo sia a Giovanni Manna che a Cristiano Giuntoli. L’ultimo nome che sembra essere tornato di attualità è quello di David Hancko, difensore che da mesi è accostato alla SSC Napoli e che, in queste ore, è messo fortemente nel mirino proprio della Vecchia Signora. A svelare l’incontro tra l’ex uomo mercato dei napoletani, oggi a Torino, Cristiano Giuntoli e l’agente dello slovacco è il giornalista Nicolò Schira.

Mercato Napoli, riecco Hancko: la Juve vede il suo agente

La Juventus intende fare sul serio per il difensore David Hancko, difensore di nazionalità slovacca che è stato accostato a più riprese al Napoli nel corso degli scorsi mesi, soprattutto in estate prima del colpo Buongiorno.

Di seguito, quanto reso noto da Nicolò Schira sul suo profilo X ufficiale:

“David Hancko ha dato la sua disponibilità a unirsi alla Juventus. Pronto un contratto fino al 2029, da 2,5 milioni di euro all’anno più bonus. La Juve proverà a prenderlo a gennaio dal Feyenoord, in prestito con obbligo di riscatto. Il club olandese chiede 35-40 milioni di euro per cedere il difensore centrale”.

In attesa di capire su quale profilo la SSC Napoli intende affondare in vista di gennaio per il reparto difensivo (Jakub Kiwior è il nome più gettonato, ma serve superare le resistenze dell’Arsenal), la Juve può mettere le mani su un giocatore che è stato a lungo nel mirino del club partenopeo, chiamato a segnali importanti in vista di gennaio, dopo il mercato estivo già ben consistente.