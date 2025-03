Caso Anguissa, c’è un dubbio da risolvere: la reazione del Napoli

Il Napoli è pronto a giocare contro il Milan, ma prima bisogna studiare il caso che riguarda Anguissa.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, è tornato il campionato. E questa sera il Napoli avrà di fronte a sé una gara fondamentale per la lotta scudetto con l’Inter.

I partenopei, infatti, sono pronti ad ospitare allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao. Nel frattempo, però, tra le fila del Napoli di Antonio Conte si deve assolutamente segnalare il caso che riguarda uno dei big del gruppo partenopeo: Frank Anguissa.

Napoli, bisogna farsi qualche domanda sui continui affaticamenti di Anguissa

Come riportato da ‘Il Mattino’, infatti, bisogna iniziare a capire cosa si nasconde dietro a questi continuei affaticamenti.Il centrocampista non ha giocato le due gare in programma con il Camerun. Anzi, visto il suo lungo infortunio, Anguissa non avrebbe dovuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale.

Il calciatore, invece, è rimasto lì una decina di giorni. Da sottolineare che c’erano le regole FIFA da rispettare, anche se per Frank Anguissa sarebbe stato meglio restare a Castel Volturno per recuperare la miglior condizione. Il centrocampista, dunque, questa sera contro il Milan partirà dalla panchina. Il Napoli, dal canto suo, lo sostituirà questa sera con Gilmour, ma nelle prossime settimane sicuramente farà più di qualche riflessione.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 09:55 by William Scuotto