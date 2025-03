Futuro Conte, Napoli avvisato: l’annuncio non lascia dubbi

Il Napoli giocherà questa sera contro il Milan, ma c’è un annuncio importante sul futuro di Antonio Conte.

Quella di oggi può diventare una giornata decisiva per le sorti del Napoli di Antonio Conte. L’Inter, infatti, giocherà alle ore 18 allo Stadio San Siro contro l’Udinese. Mentre i partenopei, esattamente alle ore 20.45, sfideranno il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona.

Questo turno di campionato, che sulla carta è sicuramente favorevole all’Inter, può dunque dire tantissimo sulla lotta scudetto tra la ‘Beneamata’ ed il Napoli. Tuttavia, in attesa delle gare di questa sera, in casa partenopea bisogna registrare un importantissimo annuncio sul futuro di Antonio Conte.

Napoli, Conte non ha nessuna voglia di cambiare aria: l’annuncio

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano napoletano ‘Il Mattino’, infatti, il ‘re non è inquieto’. Anche se diversi media continuano a raccontare questo disagio del tecnico salentino. Antonio Conte, dunque, non pensa di andare via dal Napoli, solo che questo non è il momento di pensare al futuro.

Parlare della prossima stagione, di fatto, sarebbe anche un torto per i giocatori del Napoli che a fine marzo sono in piena lotta per lo scudetto. In casa partenopea, dunque, in queste ore si sta parlando solo della partita di questa sera contro il Milan di Sergio Conceicao.

Napoli, confermato il 3-5-2 anche con il Milan: ecco le scelte di Conte

Questa gara contro i rossoneri, dunque, sarà uno snodo fondamentale per la stagione del Napoli. In casa di mancata vittoria, di fatto, il team partenopeo può realmente dire addio al sogno di vincere il quarto scudetto della sua storia. Proprio per questo motivo, dunque, Antonio Conte ha preso varie decisioni importanti.

La prima è la scelta del modulo visto che, nonostante il ritorno di David Neres, il Napoli giocherà ancora con il 3-5-2. Il tecnico salentino, di fatto, ha tutta l’intenzione di sfruttare l’ottimo momento di condizione di Giacomo Raspadori. Mentre sulla corsia sinistra, visto l’infortunio di Leonardo Spinazzola, ci sarà sicuramente Mathias Olivera. A centrocampo ci sarà ancora Gilmour, considerando anche la precaria condizione fisica di Frank Anguissa.

Come annunciato dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione del match con il Milan, di fatto, il camerunense ha avuto un affaticato all’adduttore. Il Napoli di questa sera, dunque, dovrebbe scendere in campo così contro i rossoneri: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera, Raspadori, Lukaku.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 08:53 by William Scuotto