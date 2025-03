Napoli-Milan, Conte valuta una sorpresa: c’entra il modulo

Napoli-Milan, Conte valuta una sorpresa sul nuovo modulo, le ultime in vista del big match di domani sera allo stadio Maradona.

A meno di ventiquattro ore da Napoli-Milan non ci sono ancora certezze assolute sul modulo che schiererà Antonio Conte. La soluzione 3-5-2 sembra leggermente favorita sul 4-3-3, ma il tecnico leccese potrebbe sorprendere tutti varando un nuovo sistema di gioco. Intanto, è certa l’assenza di Spinazzola, alle prese con un problema fisico; al suo posto dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Mathias Olivera. In attacco Neres partirà probabilmente dalla panchina con Raspadori e Lukaku nuovamente insieme. La partita del Maradona potrebbe dire molto sulla lotta scudetto.

Gli azzurri, reduci da un periodo difficile culminato con il pareggio a Venezia, hanno l’obbligo di tornare a vincere per non rischiare di veder scappare l’Inter, che avrà un impegno più facile in casa contro l’Udinese. Le scelte di Conte si riveleranno dunque fondamentali e potrebbero sorprendere gli addetti ai lavori.

Napoli-Milan, nuovo modulo: Conte pronto alla sorpresa

Come riporta “Sky Sport“, Conte starebbe pensando di varare un classico 4-4-2. Il Napoli scenderebbe in campo con Di Lorenzo e Olivera terzini, Rrahmani e Buongiorno centrali di difesa. A centrocampo gli esterni sarebbero Politano e destra e sulla sinistra McTominay; in mediana la coppia composta da Lobotka e Gilmour, con meno centimetri e più qualità tra i piedi. In attacco prevista ancora la Lu-Ra (Lukaku–Raspadori).

Tuttavia, in caso di necessità, anche a gara in corso non sarà difficile passare dal 4-4-2 al 3-5-2 mantenendo in campo gli stessi elementi. In questo caso, McTominay stringerebbe verso il centro nel ruolo di mezzala e Olivera andrebbe a riempire il posto a sinistra nel centrocampo a cinque, con Di Lorenzo che formerebbe il trio difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno.

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte cambia modulo

Queste le scelte di formazione del Napoli per la sfida contro il Milan, gara della 30a giornata di Serie A:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Con l’incertezza sulla formazione del Napoli e il possibile nuovo modulo di Antonio Conte, il big match contro il Milan diventa cruciale nella lotta scudetto. La gara del Maradona sarà fondamentale per il futuro della squadra, con gli azzurri che hanno bisogno di una vittoria per non perdere terreno sulla capolista Inter.