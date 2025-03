Quando manca poco per Napoli-Milan, arriva la notizia dell’ultim’ora sull’esclusione clamorosa. Le ultime sulle probabili formazioni.

Fuoriclasse a forte rischio per Napoli-Milan. La notizia è arrivata in serata, con il big match del Maradona che rischia di perdere probabilmente uno dei giocatori più attesi in campo nel big match della 30a giornata di Serie A. La formazione del Napoli sarà già priva di Spinazzola, alle prese con un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Conte, con ogni probabilità, schiererà dal primo minuto Mathias Olivera. Il Milan, invece, ha alcuni dubbi in attacco, dove Abraham dovrebbe vincere il ballottaggio con Gimenez. Ma la notizia arrivata questa sera rischia di cambiare i piani di Conceicao e Conte.

Napoli-Milan, Leao a rischio panchina: le ultime

Rafa Leao, riporta il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luca Bianchin, sarebbe a forte rischio panchina per Napoli-Milan: nell’allenamento di oggi è stato provato con le riserve e l’attacco rossonero dovrebbe essere composto da Pulisic, Abraham e Joao Felix. A centrocampo, invece, pronto Loftus-Cheek per il ritorno dal primo minuto, con Fofana che rischia di stare fuori dall’undici titolare.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Milan stando alle ultime notizie sul possibile forfait di Leao:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bondo; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. Allenatore: Conceicao.

Napoli-Milan, assenza a sorpresa: Leao a rischio panchina

A meno di 24 ore dalla sfida, il clima è incandescente. La possibile assenza di Leao, che potrebbe comunque entrare a gara in corso, e quella certa di Spinazzola rendono ancora più incerta la vigilia di questo attesissimo Napoli-Milan, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Se da una parte Conte si affida a Olivera per coprire la fascia sinistra, dall’altra Conceicao è pronto a fare a meno di Leao.

Le scelte di entrambi gli allenatori, in particolare le novità a centrocampo e in attacco, potrebbero spostare gli equilibri di una partita fondamentale nella corsa scudetto. I tifosi, ancora scottati dalla recente delusione contro il Venezia, si aspettano una reazione immediata dal Napoli, pronto a tornare a vincere. La tensione cresce, con il Maradona ormai pronto a vivere una serata che potrebbe segnare il futuro della stagione.