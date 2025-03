Napoli-Milan, è tutto confermato: non c’è stato nulla da fare

Per il Napoli di Antonio Conte bisogna registrare una brutta conferma per la gara di questa sera contro il Milan.

Il Napoli, dunque, è atteso dalla gara di questa sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Sergio Conceicao. Visto il match interno casalingo dell’Inter contro l’Udinese, di fatto, gli azzurri sono obbligati a battere il team meneghino.

In caso di mancato successo contro il Milan, dunque, il Napoli potrebbe salutare definitivamente il sogno di poter rivincere lo scudetto dopo appena due anni. Proprio per questa gara così importante, nel frattempo, tra le fila della squadra agli ordini di Antonio Conte bisogna registrare una brutta conferma.

Napoli, Spinazzola ha fatto di tutto per recuperare: pronto Mathias Olivera

Secondo quanto riportato da uno dei più importanti quotidiani italiani, ovvero ‘La Repubblica’, Leonardo Spinazzola ha fatto davvero di tutto per recuperare dalla botta subita al quadricipite rimediata nell’allenamento congiunto che si è tenuto una settima fa a Castel Volturno contro la Puteolana. Nella giornata di ieri, di fatto, l’ex Roma ha provato anche a svolgere l’allenamento di rifinitura, ma alla fine è stato costretto a dare forfait.

Al suo posto, dunque, sulla corsia sinistra ci sarà Mathias Olivera. Quest’ultimo arriva dal doppio impegno con il suo Uruguay, uno giocato con la Bolivia a più di 4mila metri sopra il livello del mare, ma lo stesso Antonio Conte ha ribadito ieri in conferenza la buona condizione dell’ex calciatore del Getafe.

