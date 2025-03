Osimhen, gestaccio contro i tifosi del Besiktas: scoppia la polemica – LE IMMAGINI

L’attaccante di proprietà della SSC Napoli, ora in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen si è reso protagonista di un gesto non tra i più impeccabili dopo la sfida molto sentita contro il Besiktas.

A Napoli, negli ultimi anni tutti hanno imparato a conoscere il carattere di Victor Osimhen. Un bomber affamato di reti e di vittorie che, per questo motivo, a volte si lascia andare anche a reazioni fuori luogo. Un campione che i tifosi azzurri porteranno sempre nel proprio cuore, in quanto protagonista assoluto del terzo Scudetto della storia del club partenopeo insieme a un altro grande ex azzurro come Khvicha Kvaratskhelia.

In questa stagione al Galatasaray, l’attaccante nigeriano sta confermando ancora una volta quelle che sono le sue qualità, con la speranza che ciò possa bastare per accendere le varie voci legate al mercato. Salvo clamorosi e, fino a ora, non previsti colpi di scena, l’ex Lille dovrebbe dire addio a titolo definitivo alla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e sono già molteplici le voci che accostano il bomber a molteplici compagini, soprattutto in Premier League.

Intanto, dalla Turchia, spuntano le immagini di un Victor Osimhen scatenato a fine partita, che si lascia andare a un gesto provocatorio contro i sostenitori del Besiktas.

Notizie Napoli calcio, Osimhen contro i tifosi del Besiktas: cosa è successo

Non una serata da incorniciare per Victor Osimhen e il suo Galatasaray, considerando che sono usciti sconfitti dalla super sfida del campionato turco contro il Besiktas (con il risultato di 2-1, ndr).

A testimonianza della tensione che si è vista in campo nel corso dei novanta minuti di gioco più recupero sono anche le due espulsione (una per parte, ndr) di Frankowski e Kilicsoy. Nervosismo che si è prolungato anche sul finale di gara, con Osimhen che non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dei tifosi del Besiktas.

Tra la Turchia e la Premier: le ultime sul futuro del nigeriano

A Napoli, Victor Osimhen è stato molto più di un attaccante: è stato un simbolo, un leader, il trascinatore di uno Scudetto storico. Con Khvicha Kvaratskhelia formava una coppia da sogno, capace di far tremare qualsiasi difesa.

Ma dopo il trionfo del 2023, il rapporto con il club si è incrinato, portando a un prestito al Galatasaray che ha sorpreso molti. Oggi, in Turchia, Osimhen sta confermando tutto il suo valore, con gol e prestazioni che tengono accese le voci di mercato. La domanda che tutti si pongono è: dove andrà il bomber nigeriano?

La Premier League sembra la destinazione più probabile. Club come Manchester United, Chelsea e Arsenal lo seguono da tempo, e il suo addio definitivo al Napoli appare scontato. Sullo sfondo, anche le ipotesi di un trasferimento eventualmente clamoroso alla Juventus, così come una possibile permanenza in Turchia anche a partire dalla prossima stagione.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 23:31 by Francesco Fildi