Amir Rrahmani è un difensore talentuoso della SSC Napoli. Ha firmato un nuovo contratto dopo aver rinnovato quelli di Lobotka e Anguissa. Il contratto di Rrahmani, in scadenza nel 2024, è stato esteso fino al 2027, con un’opzione per il 2027/2028.

Ora è un punto fermo della difesa del Napoli, apprezzato da tutti.

La carriera di Amir Rrahmani

Amir Rrahmani è un difensore centrale kosovaro molto talentuoso. La sua carriera è iniziata in Kosovo, poi è arrivato in Italia. Ora è uno dei migliori difensori della Serie A.

Dai primi passi al Napoli

Rrahmani è nato a Pristina, in Kosovo, il 24 febbraio 1994. Ha iniziato a giocare in Kosovo, poi è andato in Croazia. Lì ha giocato per RNK Spalato, Dinamo Zagabria e Lokomotiva Zagabria.

Il suo salto di qualità è stato nel 2020, quando è stato acquistato dall’Hellas Verona. Poi è stato prelevato dal Napoli. Ora gioca per il Napoli e è uno dei migliori difensori della squadra.

Le sue prestazioni lo hanno portato a rinnovare il contratto fino al 2027. Ha vinto il premio “Talento dell’Anno” nel 2014 e 2015. Questo mostra quanto sia talentuoso. Nella stagione 2022/23, Rrahmani ha aiutato il Napoli a vincere lo scudetto. Questo è il primo scudetto per il Napoli. È un grande riconoscimento per la carriera di Amir Rrahmani.

Amir Rrahmani, il difensore del Napoli

Amir Rrahmani è un pilastro della difesa del Napoli. Il difensore kosovaro, dopo un breve infortunio, tornerà pronto per le prossime partite. Le sue abilità lo rendono essenziale per la difesa azzurra.

Ha 192 cm e pesa 87 kg, rendendolo un difensore forte e abile in aria. Ha iniziato in Partizani Tirana e Dinamo Zagabria, poi è arrivato al Verona. Nel 2020, è approdato al Napoli, dove si è confermato un giocatore chiave.

Con il Napoli, ha giocato 108 partite e segnato 10 gol. Questa stagione ha già realizzato 3 gol in campionato e 7 in Champions League. In totale, ha segnato 20 gol in carriera.

Le statistiche fino a giugno 2024

Competizione Presenze Gol Serie A 352 20 Coppe Nazionali 22 0 Coppe Continentali 32 1 Altre Coppe 2 0 Totale 408 21

Nonostante una squalifica, Amir Rrahmani sarà pronto per le prossime partite. Sarà cruciale per la difesa del Napoli e per raggiungere gli obiettivi della squadra. Amir Rrahmani è diventato un difensore chiave della Serie A. Il Napoli ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Questo mostra quanto la squadra crede in lui.

Ha iniziato in Kosovo e poi è arrivato in Italia. Ora è un leader della difesa del Napoli, guidato da Luciano Spalletti. Ha caratteristiche tecniche e fisiche che lo rendono essenziale per il Napoli. Guadagna 2 milioni di euro all’anno e il suo contratto dura fino al 2027. È un punto fermo della difesa per i prossimi anni.

Ha dimostrato di essere affidabile in situazioni difficili. Ad esempio, ha segnato il gol decisivo contro la Salernitana al 96esimo minuto. Queste prestazioni lo rendono fondamentale per Luciano Spalletti e il Napoli.